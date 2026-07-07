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Cuándo vuelve a jugar la Argentina tras el milagro ante Egipto en el Mundial

La Selección dejó en el camino a Egipto con un trabajado 3-2 en Atlanta y continúa firme en la defensa del título. Ahora espera por el ganador del cruce entre Colombia y Suiza para disputar un lugar en las semifinales.

Ovación

Por Ovación

7 de julio 2026 · 15:21hs
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Cuándo vuelve a jugar la Argentina tras el milagro ante Egipto en el Mundial

La Selección Argentina dio otro paso rumbo al sueño del bicampeonato. Con la victoria por 3-2 sobre Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026 y ya conoce cuándo volverá a salir a la cancha.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo tras la consagración en Qatar 2022, superó un exigente compromiso ante el conjunto africano y mantiene intacta la ilusión de seguir avanzando en el certamen.

El próximo desafío será en Kansas City

Luego de la clasificación a los cuartos de final, Argentina tendrá algunos días para preparar el siguiente compromiso, que se jugará el próximo sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en la ciudad de Kansas City.

Será un nuevo examen de máxima exigencia para el seleccionado nacional, que buscará dar otro paso hacia la gran final del torneo y mantenerse en carrera por un nuevo título mundial.

Espera por Colombia o Suiza

El rival de la Selección surgirá del encuentro que disputarán Colombia y Suiza este martes, desde las 17, por los octavos de final.

El ganador de ese cruce se enfrentará con el equipo de Lionel Scaloni por un lugar en las semifinales del Mundial, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la próxima instancia.

Con Lionel Messi como referente y un plantel que volvió a responder en un encuentro de alta tensión, Argentina ya cambió el foco: dejó atrás a Egipto y comenzó la cuenta regresiva para otro desafío decisivo en su camino hacia la defensa de la corona mundial.

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