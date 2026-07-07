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Récords y curiosidades en la victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial

El partido entre la Selección Argentina y Egipto por el cruce de los octavos de final del Mundial 2026 disputado en el MetLife Stadium de Atlanta

7 de julio 2026 · 16:18hs
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Récords y curiosidades en la victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial

El partido entre la Selección Argentina y Egipto por el cruce de los octavos de final del Mundial 2026, disputado en el MetLife Stadium de Atlanta, con sede en Estados Unidos, Canadá y México.

Récords y curiosidades en la victoria de Argentina

El cruce fue inédito en la historia , ya que ambos seleccionados nunca se habían enfrentado en la máxima competencia, pero la clasificación de la Albiceleste suma a la estadística, para registrar cinco enfrentamientos oficiales, todos con triunfo argentino.

• LEER MÁS: Argentina dio vuelta un partido histórico ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial

El primer cruce de la Selección argentina con un oponente africano fue ante Camerún en el partido inaugural del Mundial de Italia 1990, al que llegaba como vigente campeón del mundo y perdió sorpresivamente por 1-0.

El saldo de la Albiceleste en octavos de final sigue siendo muy positivo, ya que disputó esta instancia en 11 ocasiones con este enfrentamiento y en ocho salió victorioso, mientras que solo cayó en tres: 1934-2-3 ante Suecia;1994-2-3 Rumania; 2018-4-3 frente a Francia.

Además, será la novena vez que la Selección Argentina jugará la instancia de cuartos de final en una Copa del Mundo, en ocho partidos clasificó en cuatro ocasiones y en las otras quedo a fuera. la primera victoria fue en 1986 ante Inglaterra 2-1 con dos goles de Diego Maradona; 1990, frente a Yugoslavia por penales 3-2; por la mínima ante Bélgica en 2014; mientras la última vez fue ante Países Bajos por penales por 4-3 luego de un 2-2 para le infarto en los 120 minutos.

En ese moderno escenario como lo es el MetLife Stadium de Atlanta, la Selección Argentina escribió un nuevo capítulo de su historia reciente. Con el antecedente positivo frente a Canadá y el objetivo de seguir defendiendo el título conquistado en Qatar 2022, el Mercedes-Benz Stadium volvió a recibir al equipo de Lionel Scaloni en una cita decisiva y para la alegría argentina, con el mismo resultado.

Argentina Egipto Mundial
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