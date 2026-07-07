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Cómo se encuentra el historial entre la Selección Argentina y Egipto

La Selección argentina tiene ventaja en los pocos antecedentes ante el conjunto africano, aunque el duelo de este martes será el primero entre ambos en una Copa del Mundo de mayores.

Ovación

Por Ovación

7 de julio 2026 · 10:35hs
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Cómo se encuentra el historial entre la Selección Argentina y Egipto

La Selección argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en Atlanta, con un historial favorable ante el conjunto africano y con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará un cruce inédito a nivel mundialista, ya que Argentina y Egipto nunca se enfrentaron en una Copa del Mundo de mayores, aunque sí registran antecedentes en selecciones absolutas, juveniles y olímpicas.

En mayores, si se toma como antecedente el cruce olímpico de 1928, Argentina ganó los dos partidos disputados ante Egipto. El primero fue en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, donde la Albiceleste goleó 6 a 0 en semifinales con tantos de Roberto Cherro, Manuel Ferreira -dos- y Domingo Tarasconi -tres-.

El segundo antecedente fue el 26 de marzo de 2008, en un amistoso jugado en El Cairo, donde el equipo dirigido por Alfio Basile se impuso 2 a 0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso. Lionel Messi no participó de aquel encuentro por una lesión muscular.

Los duelos entre Argentina y Egipto en juveniles

Además, ambos seleccionados se cruzaron varias veces en categorías juveniles. En el Mundial Sub 20 de 2001, Argentina ganó 7 a 1 en la fase de grupos, en un torneo que terminó con título argentino y tercer puesto egipcio.

También hubo triunfos argentinos en los Mundiales Sub 20 de 2003, 2005 y 2011, mientras que el antecedente más reciente fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021: Argentina venció 1 a 0 a Egipto con gol de Facundo Medina.

De esta manera, la Selección llega al cruce de octavos con una clara ventaja histórica, aunque frente a un rival que buscará dar el golpe y meterse por primera vez entre los ocho mejores de una Copa del Mundo.

Argentina Egipto Selección
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