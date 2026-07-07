Messi estiró su leyenda: llegó a 21 goles en los Mundiales

El capitán de la Selección Argentina volvió a ser determinante en el Mundial 2026. Con su tanto frente a Egipto alcanzó los 21 goles en Copas del Mundo, amplió su récord como máximo artillero de la historia y mantiene a raya a Kylian Mbappé.

El nombre de Lionel Messi volvió a quedar grabado en otra página dorada de la historia del fútbol. El capitán de la Selección Argentina convirtió uno de los goles en la victoria por 3-2 sobre Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, y alcanzó los 21 tantos en Copas del Mundo, consolidándose como el máximo goleador histórico de la competencia.

El gol llegó en un momento clave del encuentro, cuando Argentina necesitaba reaccionar para mantenerse con vida en el torneo. La aparición de Messi para establecer el empate parcial volvió a demostrar su influencia en los partidos decisivos y le permitió ampliar una marca que parecía inalcanzable.

Además, el rosarino atraviesa un Mundial extraordinario. Con el tanto ante Egipto ya suma ocho conquistas en la presente edición, una cifra que lo consolida como uno de los máximos anotadores del certamen y confirma que, a sus 39 años, sigue siendo el gran referente ofensivo de la Albiceleste.

Mbappé, el único que sigue de cerca a la Pulga

Aunque Messi lidera con comodidad la tabla histórica, Kylian Mbappé continúa acechando. El delantero francés marcó de penal frente a Paraguay en los dieciseisavos de final y llegó a 20 goles mundialistas, quedando apenas a uno del capitán argentino.

La diferencia entre ambos mantiene abierta una de las grandes historias del torneo, ya que tanto Argentina como Francia continúan en carrera y todavía podrían ampliar sus registros en las próximas fases.

Mientras la Albiceleste se ilusiona con defender el título conseguido en Qatar 2022, Messi continúa rompiendo récords y alimentando una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado entre las más grandes de la historia del deporte. Su gol frente a Egipto no solo significó un paso más hacia los cuartos de final, sino también otra marca histórica que agiganta aún más su legado en los Mundiales.

La clasificación histórica de goleadores de los Mundiales:

1. Lionel Messi (ARG) - 21 goles en 30 partidos (0,66)

2. Kylian Mbappé (FRA) - 19 goles en 19 partidos (1,00)

3. Miroslav Klose (GER) - 16 goles en 24 partidos (0,67)

4. Ronaldo (BRA) - 15 goles en 19 partidos (0,79)

5. Gerd Müller (GER) - 14 goles en 13 partidos (1,08)

6. Just Fontaine (FRA) - 13 goles en 6 partidos (2,17)

7. Pelé (BRA) - 12 goles en 14 partidos (0,86)