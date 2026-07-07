Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026: días, horarios y cruces

El Mundial entra en su etapa decisiva y entre el 9 y el 11 de julio se disputarán los cuatro partidos que definirán a los semifinalistas. La Selección Argentina buscará seguir en carrera por el bicampeonato.

El Mundial 2026 dejó atrás la fase de grupos y los octavos de final para ingresar en el tramo más apasionante del torneo. Con varios de los grandes candidatos todavía en competencia, la Copa del Mundo comenzará a disputar los cuartos de final, una instancia que promete cruces de alto voltaje.

Los encuentros se desarrollarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio y definirán a los cuatro seleccionados que seguirán en carrera por el título más importante del fútbol.

Tres días para definir a los semifinalistas

La FIFA diagramó el cronograma para que los cuatro partidos se jueguen en tres jornadas diferentes, repartiendo la actividad entre el jueves, el viernes y el sábado.

Cada uno de esos compromisos tendrá carácter eliminatorio: en caso de empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, la clasificación se resolverá mediante la definición por penales.

Argentina quiere seguir avanzando

La Selección Argentina llega a esta instancia con el objetivo de defender la corona conseguida en Qatar 2022 y mantenerse entre los grandes candidatos al título.

Luego de superar a Egipto en los octavos de final, el equipo de Lionel Scaloni afrontará un nuevo desafío en busca de un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos — Jueves 9 de julio, 17.00 (Boston Stadium).

vs. — Jueves 9 de julio, 17.00 (Boston Stadium). España vs. Bélgica — Viernes 10 de julio, 16.00 (Los Angeles Stadium).

vs. — Viernes 10 de julio, 16.00 (Los Angeles Stadium). Noruega vs. Inglaterra — Sábado 11 de julio, 18.00 (Miami Stadium).

vs. — Sábado 11 de julio, 18.00 (Miami Stadium). Argentina vs. Suiza o Colombia — Sábado 11 de julio, 22.00 (Kansas City Stadium).

Cómo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final se disputan a partido único. Como ocurre en todas las rondas eliminatorias, si un partido termina igualado luego de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el clasificado se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Los vencedores de los dos primeros cruces se enfrentarán entre sí en una de las semifinales, mientras que los ganadores de las otras dos llaves protagonizarán la restante, en busca de un lugar en la gran final del certamen.