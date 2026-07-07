Scaloni se quebró tras la heroica clasificación de Argentina: "No puedo ni levantar la mirada"

El entrenador de la Selección Argentina no logró contener la emoción luego de la agónica victoria por 3-2 sobre Egipto y apenas pudo felicitar a sus futbolistas antes de retirarse entre lágrimas.

La histórica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto dejó imágenes que recorrieron el mundo. Después del pitazo final que decretó el triunfo por 3-2 y el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada al romper en llanto en pleno campo de juego.

El entrenador fue abordado por la transmisión oficial para brindar sus primeras sensaciones tras la clasificación, pero la emoción pudo más. Visiblemente conmovido, apenas alcanzó a pronunciar unas palabras antes de retirarse.

"No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame", expresó el DT santafesino, incapaz de ocultar el impacto que le provocó una de las victorias más sufridas y emotivas de su ciclo.

Una noche cargada de emociones para el equipo de Scaloni

Scaloni no fue el único que terminó entre lágrimas. Minutos antes también se había visto a Lionel Messi desahogarse sobre el césped, abrazado por sus compañeros después de una clasificación conseguida con una remontada inolvidable.

“NO PUEDO LEVANTAR LA MIRADA, ESTOY MUY EMOCIONADO. QUÉ GRUPO DE JUGADORES, HERMANO”.



LIONEL SCALONI. pic.twitter.com/0QzXEhb8Xs — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 7, 2026

Argentina estuvo contra las cuerdas tras quedar 2-0 abajo, pero reaccionó en el tramo final del partido. Cristian Romero descontó de cabeza, Messi empató con un potente remate y, ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández marcó el 3-2 que desató el festejo argentino en Atlanta.

El orgullo de un grupo que nunca bajó los brazos

Quien sí pudo detenerse unos minutos ante los micrófonos fue Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, que también dejó al descubierto el sentimiento que atravesó a toda la delegación.

"Nos está volviendo el alma al cuerpo. Hay que agradecerles a estos muchachos, que emocionan, no se cansan, van por más y son capaces de hacer estas cosas", afirmó el exdefensor.

Luego agregó: "Estábamos golpeados, pero se prometieron que, si nos tocaba irnos, lo haríamos con la frente en alto. Otra demostración de un grupo increíble".

Con el sufrido triunfo consumado, la Selección Argentina ya piensa en los cuartos de final, instancia en la que enfrentará el próximo sábado al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia. Pero antes de volver a enfocarse en el fútbol, la emoción de Scaloni y de todo el plantel dejó en claro el enorme valor que tuvo una clasificación conseguida con el corazón.