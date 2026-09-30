Lautaro Martínez marcó ante Bolivia y habló del legado de Messi: "Es irreemplazable"

Lautaro Martínez convirtió el primer gol de la goleada 4-0 en Córdoba y se refirió al comienzo de una nueva etapa para la Selección Argentina. “Dejó un legado enorme”, afirmó.

La Selección Argentina tuvo una noche contundente en el estadio Mario Alberto Kempes. Goleó 4-0 a Bolivia y comenzó a transitar una nueva etapa, con varios referentes asumiendo mayores responsabilidades. Uno de ellos es Lautaro Martínez , quien abrió el marcador y luego dejó un sentido mensaje sobre Lionel Messi .

El delantero del Inter destacó el significado del cambio de ciclo y reconoció que la ausencia de Messi genera sensaciones difíciles de explicar dentro del plantel.

Lautaro y una nueva etapa para la Selección

El “Toro” fue consultado sobre cómo imagina a Argentina después de la etapa protagonizada por Messi y no ocultó la emoción por lo que representa su despedida.

“Es un momento particular y especial para todos. Como fue el cambio con Diego, hoy se vive con Leo. Son sensaciones difíciles de expresar porque nos marcó y nos guió por mucho tiempo. Dejó un legado enorme en este país y en el mundo”, expresó.

Martínez, que ya acumula dos Mundiales con la camiseta argentina, remarcó además el compromiso que mantiene con el seleccionado y su intención de acompañar a los futbolistas que comienzan a incorporarse al plantel.

“Desde el primer día que me puse esta camiseta siempre lo hice con responsabilidad y así va a seguir siendo. Voy a seguir por el mismo camino, con los chicos que quedamos. Tenemos dos Mundiales encima y trataremos de ayudar a los chicos que arrancan en este proceso”, señaló.

El legado que deberán transmitir los referentes

Lautaro también puso el foco en aquellos futbolistas que fueron fundamentales durante la etapa más exitosa de la Selección y que ahora deberán transmitir sus experiencias a las nuevas generaciones.

“Intentaremos transmitirles lo que nos enseñaron Leo, Ángel -Di María- y Ota -Otamendi-. Vamos a seguir intentando, vamos a seguir compitiendo y dando lo mejor de cada uno”, sostuvo.

El delantero entiende que el recambio no significa abandonar las exigencias que llevaron a Argentina a conquistar sus últimos grandes títulos, sino mantener una identidad competitiva.

“Leo es irreemplazable”

Finalmente, Lautaro fue contundente al referirse al lugar que deja Messi y evitó cualquier comparación con quien pueda asumir nuevas responsabilidades dentro del equipo.

“Ojalá que todo lo que decida el entrenador sea lo mejor para el equipo. Le toque al que le toque tratamos de hacerlo de la mejor manera. Leo es irreemplazable, pero trataremos de dejar una gran imagen siempre”, concluyó.

La goleada ante Bolivia tuvo así un doble significado para Argentina: fue el comienzo de una nueva etapa y, al mismo tiempo, una muestra de que los referentes que permanecen en el plantel ya comenzaron a asumir el desafío de sostener el legado de Messi y transmitirlo a los que vienen.