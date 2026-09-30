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Scaloni, tras la goleada ante Bolivia: "El desafío es seguir jugando de esta manera"

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina destacó el funcionamiento colectivo, valoró el compromiso de los jugadores y pidió cuidar a los jóvenes que comienzan a sumar minutos.

30 de septiembre 2026 · 23:59hs
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Scaloni, tras la goleada ante Bolivia: El desafío es seguir jugando de esta manera

La Selección Argentina arrancó esta nueva etapa con una goleada 4-0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Después del triunfo, Lionel Scaloni dejó en claro que, más allá de los nombres que integren el plantel, hay una idea que pretende mantener: la identidad futbolística construida durante los últimos años.

“Creo que la identidad de la Selección es juntar pases, llegar colectivamente al gol. El desafío es seguir jugando de esta manera, y que los chicos que vengan entiendan que esa es la manera de jugar. Puede haber matices, pero la esencia es la misma”, explicó el entrenador.

Para Scaloni, la identidad por encima de los nombres

Scaloni destacó especialmente la predisposición que observa en sus futbolistas cada vez que reciben una convocatoria y resaltó el entusiasmo con el que representan a la Argentina.

“Me gusta cómo afrontan el partido los futbolistas, sobre todo los que están acá hace tiempo. Todos vienen con una sensación de alegría, y lo demuestran cuando salen a la cancha”, señaló.

En esa línea, remarcó que el equipo tiene una identidad que debe ser respetada independientemente de quiénes ocupen cada posición. “Se vio que el equipo tiene una identidad y juegue quien juegue la vamos a respetar”, sostuvo.

El entrenador también puso en valor el compromiso de los jugadores con la camiseta argentina. Para Scaloni, esa actitud es parte de una manera de afrontar cada partido y no depende exclusivamente del resultado.

Scaloni y el cuidado de los nuevos talentos

La goleada ante Bolivia también permitió observar a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el seleccionado. Para el técnico, acompañar ese proceso es una parte importante de esta etapa.

“Para cualquier entrenador es ilusionante hacer debutar a un jugador. Para un seleccionador aún más, porque se nota en la cara de los chicos lo que genera jugar con esta camiseta, y lo que cuesta”, manifestó.

Scaloni mencionó entre los jóvenes a Leonel Flores y Franco Mastantuono y pidió acompañarlos durante su crecimiento profesional.

“Tenemos que cuidarlos, porque son chicos y hay que cuidar esos talentos”, afirmó.

El desafío que viene

Con la victoria ante Bolivia ya en el pasado, Scaloni apunta a que Argentina mantenga su funcionamiento mientras incorpora nuevos futbolistas y atraviesa una etapa de renovación.

La consigna del entrenador quedó resumida en una frase: “El desafío es seguir jugando de esta manera”. Para el técnico, el recambio puede modificar nombres y algunos matices del juego, pero no debería alterar la identidad que pretende conservar la Selección Argentina.

Scaloni Bolivia Selección
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