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"De lo sublime a lo ridículo": Neville volvió a cuestionar a la dupla central argentina

El ex defensor inglés respondió a los comentarios de los zagueros argentinos y volvió a cuestionar a la dupla central de la Selección tras la eliminación de Inglaterra.

Ovación

Por Ovación

17 de julio 2026 · 09:14hs
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De lo sublime a lo ridículo: Neville volvió a cuestionar a la dupla central argentina

Gary Neville volvió a apuntar contra Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez después de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, tras el triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra en Atlanta.

El ex defensor inglés había sido duramente criticado por los dos zagueros argentinos luego de la victoria del seleccionado argentino ante los europeos.

Lejos de bajar el tono, Neville respondió en diálogo con Sky Sports y volvió a cargar contra los defensores argentinos: “Yo dije que regalan goles. Han recibido seis goles, por cierto, en cuatro partidos de las fases eliminatorias. Si no tuvieran a Lionel Messi en ataque, esos dos deberían ir a abrazarlo cada minuto de cada día”.

El ex lateral derecho de Manchester United sostuvo que Messi fue determinante para compensar los errores defensivos de Argentina durante el recorrido hacia la final: “Siendo justos, él tuvo que sacarlos del pozo cuando recibieron dos goles contra Egipto, dos contra Cabo Verde, uno contra Suiza y uno contra Inglaterra”.

Neville levantó el pie del acelerador contra Cuti Romero y Licha Martínez

De todos modos, el inglés intentó matizar sus críticas y aseguró que también había elogiado a la pareja central argentina: “Han recibido seis goles en las fases eliminatorias. Pero también dije que son increíbles, y esas fueron exactamente mis palabras, y que son una fuerza de la naturaleza por la forma en que salen a intentar ganar los partidos para su país”.

En la misma línea, añadió: “Pasan de lo sublime a lo ridículo”.

Neville también apuntó directamente contra Romero por su temporada en Tottenham: “Jugó el año pasado en un equipo que casi desciende de la Premier League y recibió 65 goles. Así que creo que sé de lo que hablo cuando analizo a un jugador”.

Luego, volvió a destacar el talento de ambos, aunque insistió en que cometen errores: “Es muy talentoso, al igual que Lisandro Martínez, pero cometen errores. Muchos errores. Y han recibido goles. Pero son una fuerza de la naturaleza. Tienen unas personalidades increíbles”.

El cruce había comenzado después del triunfo argentino sobre Inglaterra, cuando Romero fue consultado por los dichos del ex futbolista británico y respondió con ironía.

Teníamos bronca porque, si no, se habla mucho. En Inglaterra hablan mucho antes del partido, así que les mandamos un saludo, que deben estar muy felices”, lanzó el defensor del Tottenham.

Lisandro Martínez también había sido contundente: “Estamos acostumbrados. Les gusta hablar de nosotros y nosotros hablamos en la cancha”.

El “Cuti”, además, dejó una frase fuerte contra Neville: “Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido como Neville, no me salga criticar a un jugador. Uno entra a hacer lo mejor y las cosas pueden salir bien o mal. Nosotros estamos contentos por estar en una final y porque estamos haciendo historia”.

El nuevo capítulo de la discusión se dio mientras Argentina prepara la final del Mundial 2026 ante España, en la que buscará bordar la cuarta estrella, con Romero y Lisandro nuevamente en el centro de la escena y Messi como gran bandera futbolística del equipo de Scaloni.

Neville Argentina Selección
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