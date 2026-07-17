La Comisión Especial, impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti, ya concretó tres reuniones clave con universidades, colegios profesionales y el Concejo. El objetivo es analizar aspectos urbanísticos, demográficos, sociales, ambientales e hídricos para construir un nuevo modelo de planificación de los sectores ribereños de la ciudad.

Planificación de cara al río: los ocho "Entornos Ribereños" que delimita el municipio para regular el uso del suelo y la construcción

La ciudad de Santa Fe busca saldar una deuda histórica con su propia geografía a través de una nueva estrategia de planificación de cara al río . A buen ritmo y con un fuerte respaldo institucional, avanza el proceso de consulta y construcción colectiva para definir y regular los denominados Entornos Urbanos Ribereños (EUR), una iniciativa que busca fijar las reglas de juego urbanísticas y ambientales para el crecimiento de la capital provincial de cara a las próximas décadas.

La Comisión Especial creada por el intendente Juan Pablo Poletti comenzó a funcionar formalmente el pasado 10 de junio y ya concretó tres reuniones consecutivas de trabajo técnico. El espacio está integrado por representantes de las universidades locales, colegios profesionales (arquitectos, ingenieros, agrimensores), organismos técnicos específicos, el sector privado, concejales de los distintos bloques y las áreas operativas del Ejecutivo Municipal.

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"Los Entornos Urbanos Ribereños son una figura nueva que nos permite proyectar la ciudad mirando al río. El desafío es aprender a convivir con él, comprender su dinámica y transformar esa relación en una fortaleza", Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe.

Dejar de pensar el río como un borde: los ocho entornos bajo la lupa

La propuesta del Ejecutivo Municipal plantea una transformación conceptual: dejar de concebir la costa como una línea divisoria o un límite rígido, y comenzar a entenderla como una interfaz de transición y convivencia activa con los humedales. Hay que recordar que más del 70% de la superficie del ejido urbano de Santa Fe está conformado por agua, ríos y bañados integrados al Sitio Ramsar Delta del Paraná.

Bajo este nuevo enfoque integral, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Recursos Hídricos delimitó preliminarmente ocho Entornos Urbanos Ribereños que ya están siendo analizados individualmente por la comisión técnica:

Entorno Urbano Ribereño del Río Salado

Entorno Urbano Ribereño del Río Santa Fe

Entorno Urbano Ribereño de la Laguna Setúbal

Entorno Urbano Ribereño del Paseo de la Laguna

Entorno Urbano Ribereño de la Laguna del Rodeo

Entorno Urbano Ribereño del Riacho Santa Fe

Entorno Urbano Ribereño de Colastiné

Entorno Urbano Ribereño del Riacho Tiradero Viejo

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El vacío legal del Reglamento de Ordenamiento Urbano

"Contamos con una excelente respuesta por parte de todas las instituciones, que han designado a sus representantes e incluso han presentado documentos de trabajo de gran valor para enriquecer el debate", destacó Raquel Wendler, subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad y coordinadora general de la Comisión Especial.

La funcionaria explicó que la creación de los EUR surge de la necesidad de modernizar el actual Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU) de la ciudad. Si bien el ROU vigente menciona de forma genérica dos áreas especiales —las áreas ribereñas y los cordones verdes—, carece por completo de una regulación específica y detallada que determine qué se puede hacer, cómo se debe construir y bajo qué parámetros ambientales se deben intervenir esos sectores.

"El proyecto propone mirar todas estas áreas de manera integral, con una visión más resiliente y adaptada a nuestro entorno natural. A partir de la superposición de las áreas ribereñas y los cordones verdes surge esta nueva figura jurídica. Lo que buscamos es habilitar nuevos usos que resulten estrictamente respetuosos de la naturaleza y mejoren la calidad de vida de los santafesinos", concluyó Wendler.