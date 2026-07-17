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River se presenta en Copa Argentina ante Aldosivi con caras nuevas y una baja sensible

El Millonario enfrentará este viernes, desde las 21.45, al Tiburón en Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina. Eduardo Coudet podría hacer debutar a Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

17 de julio 2026 · 10:17hs
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River se presenta en Copa Argentina ante Aldosivi con caras nuevas y una baja sensible

River pondrá en marcha oficialmente el segundo semestre este viernes, cuando se mida frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputará desde las 21.45 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TyC Sports.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará comenzar la segunda parte del año con una victoria que lo deposite en los octavos de final, en un partido que también servirá para empezar a ver en acción a los refuerzos que llegaron en este mercado de pases.

Beltrán y Borré, listos para estrenarse

La principal expectativa en River pasa por la posible presentación de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, dos futbolistas que regresaron al club para reforzar el ataque.

En un principio, el entrenador tenía previsto que ambos comenzaran el partido en el banco de suplentes, apostando por la dupla integrada por Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Sin embargo, un nuevo desgarro sufrido por Driussi modificó los planes y abrió la posibilidad de que alguno de los dos refuerzos sea titular. Incluso, el juvenil Joaquín Freitas también aparece como una alternativa para ocupar ese lugar.

River llega a este compromiso después de igualar 2-2 frente a Flamengo en un amistoso disputado en Portugal. Driussi marcó los dos tantos del conjunto de Núñez, mientras que Lino y Bruno Henrique anotaron para el equipo brasileño.

Una nueva etapa sin Armani

Más allá del estreno en la Copa Argentina, la semana estuvo marcada por una noticia que generó un fuerte impacto en el mundo River.

Luego de varios años defendiendo el arco millonario y de convertirse en uno de los máximos referentes de la institución, Franco Armani dejó el club para continuar su carrera en Atlético Nacional de Colombia.

Su salida marca el cierre de un ciclo exitoso y abre una nueva etapa bajo los tres palos para el conjunto de Coudet.

Aldosivi quiere dar el golpe

Del otro lado estará un Aldosivi que intentará cambiar la imagen que dejó durante el primer semestre.

El equipo de Israel Damonte no pudo ganar ningún partido en el Torneo Apertura 2026 y tuvo una campaña muy por debajo de las expectativas. Sin embargo, la Copa Argentina representa una oportunidad para tomar impulso y sorprender a uno de los candidatos al título.

Aunque el principal objetivo del Tiburón sigue siendo asegurar la permanencia en la Liga Profesional, eliminar a River sería un envión anímico muy importante para afrontar lo que viene.

Probable formación de River

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Agustín Palavecino, Alan Sosa, Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Estadio: Padre Ernesto Martearena (Salta).

Árbitro: Andrés Gariano.

Hora: 21.45.

TV: TyC Sports.

River Aldosivi Copa Argentina
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