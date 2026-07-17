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Aprehendieron a un hombre que amenazó a toda su familia, causó daños y luego hallaron frascos con marihuana

El procedimiento se realizó antes de la medianoche en una vivienda ubicada en pasaje Paraná al 6.600, en barrio Piquete y Las Flores. Una mujer denunció que su expareja la amenazó de muerte y causó daños. Durante una requisa secuestraron teléfonos celulares y material vegetal que será sometido a peritajes.

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de julio 2026 · 10:18hs
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Aprehendieron a un hombre que amenazó a toda su familia

Aprehendieron a un hombre que amenazó a toda su familia, causó daños y luego hallaron frascos con marihuana

Este jueves en la ciudad de Santa Fe, y por causas que son materia de investigación, un hombre de 44 años fue aprehendido durante un operativo realizado en una vivienda de Pasaje Paraná al 6600, en barrio Piquete y Las Flores, luego de una denuncia por presuntas amenazas y daños.

El procedimiento comenzó tras llamados a los operadores de turno de la Central de Emergencias 911, que comisionaron patrulleros del Comando Radioeléctrico capitalino cuando llegó al lugar.

Los oficiales entrevistaron a una mujer de 43 años, quien manifestó que su expareja habría interrumpido el suministro eléctrico de la vivienda, la amenazó de muerte y arrojó piedras contra su domicilio y el de un familiar. Además, indicó que el hombre presuntamente estaba armado y expresó temor por su integridad física y la de sus dos hijas menores.

LEER MÁS: Drogas en el Comando Radioléctrico de Santa Fe: hallaron cocaína y marihuana en un patrullero

Aprehendido

Los policías mantuvieron un diálogo, pero el hombre mantuvo una actitud hostil, rechazó seguir con la conversación con los oficiales y habría manifestado que electrificaría el acceso a la vivienda, además de expresar presuntas intenciones de atentar contra su propia vida.

Ante esa situación, activaron el protocolo de intervención y convocaron al Grupo de Operaciones Especiales GOE de la policía capitalina, cuyos negociadores lograron controlar la situación. Posteriormente, los integrantes del grupo ingresaron al inmueble y concretaron la aprehensión del hombre, sin que se informaran personas lesionadas.

Secuestro de marihuana

Con autorización de la propietaria de la vivienda, los oficiales realizaron una requisa voluntaria en el inmueble, donde secuestraron cuatro teléfonos celulares, catorce frascos y una bolsa con material vegetal compatible, en principio, con cannabis. Por ese hallazgo dieron intervención a los pesquisas de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones PDI, quienes continuaron con las actuaciones de rigor, el secuestro de los elementos y la correspondiente cadena de custodia, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239, para determinar la naturaleza y la eventual relevancia penal del material incautado.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y los peritajes criminalísticos de rigor a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de amenazas simples y daños.

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