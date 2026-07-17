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Agustín Colazo, con las puertas abiertas para su salida de Unión

Agustín Colazo perdió terreno en la consideración de Leonardo Madelón y podría regresar al club donde brilló en el ascenso de 2024. La inminente llegada de Eric Ramírez le abriría definitivamente la puerta de salida al atacante tatengue.

17 de julio 2026 · 10:20hs
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Agustín Colazo, con las puertas abiertas para su salida de Unión

Prensa Unión

El mercado de pases de Unión continúa moviéndose y una de las próximas novedades podría estar relacionada con una salida. Agustín Colazo, quien llegó al club como una apuesta tras ser una de las figuras del ascenso de Aldosivi a Primera División, tendría los días contados en Santa Fe y podría regresar al conjunto marplatense.

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El atacante nunca logró consolidarse con la camiseta rojiblanca y, con la inminente incorporación de Eric Ramírez, el panorama parece terminar de definirse. El delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, que estaba muy cerca de convertirse en refuerzo de Aldosivi, finalmente se inclinaría por Unión tras el llamado de Leonardo Madelón, una situación que podría derivar en el camino inverso para Colazo.

De goleador del ascenso a un lugar secundario en Unión

Colazo desembarcó en el Tatengue luego de una brillante temporada 2024 con Aldosivi. En la Primera Nacional disputó 36 partidos, marcó 14 goles y aportó dos asistencias, siendo uno de los grandes responsables del regreso del Tiburón a la máxima categoría.

Ese rendimiento despertó el interés de varios clubes y Unión terminó quedándose con su ficha. La operación, sin embargo, todavía mantiene un capítulo abierto, ya que la institución santafesina aún debe abonarle a Belgrano 200.000 dólares correspondientes al pase del delantero.

Las expectativas eran importantes, pero el escenario en Santa Fe fue muy diferente al que imaginaba el atacante.

Sin continuidad y relegado en la consideración

Durante su estadía en Unión, Colazo nunca consiguió afirmarse como titular. En la temporada 2025 participó en 25 encuentros oficiales entre el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Copa Sudamericana, Copa Argentina y los playoffs, con un saldo de tres goles y una asistencia.

En lo que va de 2026, su protagonismo fue todavía menor. Apenas sumó nueve partidos oficiales, convirtió un gol y acumuló 289 minutos entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y el playoff del certamen.

La fuerte competencia en el puesto también atentó contra sus posibilidades. Primero quedó por detrás de Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia, mientras que el cuerpo técnico también apostó en varios encuentros por Diego Armando Díaz, quien recientemente fue cedido a préstamo a Patronato.

Ahora, con la llegada prácticamente encaminada de Eric Ramírez, el panorama se presenta aún más complejo para el concordiense.

Aldosivi quiere recuperarlo

En Mar del Plata no se olvidan del nivel que mostró Colazo durante la campaña del ascenso y por eso iniciaron gestiones para intentar concretar su regreso.

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Paradójicamente, el interés del Tiburón surgió al mismo tiempo que Unión avanzó por Eric Ramírez, un delantero que también estaba en los planes del equipo marplatense.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, el Tatengue incorporará al atacante que pidió Madelón y, al mismo tiempo, liberará un lugar en el plantel con la salida de Colazo, quien buscará reencontrarse con el protagonismo en un club donde ya supo ser figura y uno de los goleadores más importantes de la categoría.

Unión Colazo Aldosivi
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