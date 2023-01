Demichelis: "River hizo el mejor mercado de pases en esta ventana"

"Llegan cuatro jugadores de muchísima jerarquía y estoy más que agradecido con el esfuerzo de la institución", agregó.

Sobre el delantero Rondón, que "está al caer", el entrenador consideró que "Rondón y Miguel Borja pueden jugar juntos. Incluso pueden jugar cualquiera de los dos con Beltrán que hizo una gran pretemporada".

Demichelis, sucesor de Marcelo Gallardo tras su exitoso ciclo de 8 años y medio, dijo que está confiado en el equipo para el campeonato que empieza, que aún no tiene al once titular porque no se lo comunicó a los jugadores y que "en la pretemporada, el equipo fue de menor a mayor y estoy muy contento".