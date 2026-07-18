Las pistas que dio Scaloni en la práctica y la ventaja que le sacó Argentina a España

El plantel del campeón del mundo trabajó en el gimnasio primero y luego en el campo. En tanto, su rival en la final de este domingo canceló la práctica

La Selección Argentina llevó adelante su último entrenamiento y Scaloni brindó algunas pistas respecto al equipo que jugará la final ante España.

La Selección Argentina se entrenó en el Red Bulls Performance Center este sábado al mediodía en Nueva Jersey , en la última práctica previo a la final del Mundial contra España, que arrancó más tarde de lo previsto por lluvias y tormentas. En tanto, el elenco de Luis de la Fuente suspendió los ejercicios en campo.

El entrenamiento de este sábado a diferencia del viernes, fue a puertas abiertas para la prensa en los primeros 15 minutos. Sin embargo, los jugadores iniciaron en el gimnasio y salieron más tarde de lo planeado al campo.

De esta manera, si bien se entrenaron bajo la lluvia, Argentina le saca ventaja a España, que decidió cancelar su práctica en el campo de juego "siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos", según indicaron.

Del lado del cuerpo técnico de Lionel Scaloni decidieron esperar un poco que el clima mejorara y finalmente pudieron entrenarse. En los trabajos, como es habitual, el DT repartió 13 pecheras y la novedad fue que le entregó una a Gonzalo Montiel y no a Nahuel Molina, lo que podría ser un indicio del once de la final, aunque no está confirmado que Cachete vaya de entrada.

Además, le dio pecheras a los 10 titulares del otro día ante Inglaterra, más Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes podrían ingresar en el once. El volante de Inter Miami competiría con Giuliano Simeone, mientras que el de Betis podría meterse por Leandro Paredes, quien no está al cien por ciento.

Cabe resaltar que el entrenador campeón del mundo ya se había quejado del horario del entrenamiento del viernes: "Hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos pero con la conferencia y esto tuvimos que hacer un entrenamiento raro, rápido, y casi no pudimos probar nada".