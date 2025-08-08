Godoy Cruz podrá jugar en el Gambarte por Copa Sudamericana

Godoy Cruz recibió la aprobación de Conmebol para jugar ante Atlético Mineiro en el Feliciano Gambarte por octavos de final de la Copa Sudamericana

Godoy Cruz recibió el visto bueno por parte de Conmebol y jugará los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Feliciano Gambarte. La fecha límite para aprobar la sede era el próximo 11 de agosto pero la dirigencia del Tomba se movió rápido y consiguió el consentimiento del ente madre del fútbol sudamericano para disputar el compromiso ante Atlético Mineiro en la renovada casa bodeguera.

Godoy Cruz se medirá de local ante Atlético Mineiro el próximo 21 de agosto por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana (la ida será el el próximo jueves 14 de agosto en Brasil). Luego de terminar primero en su grupo, el equipo de Esteban Solari tendrá una dificíl parada ante uno de los protagonistas de la última edición de la Copa Libertadores (fue finalista en el 2024 y cayó ante el campeón Botafogo).

"Sudamericana. Jueves 21 de agosto, en casa", publicó en sus redes sociales el club haciendo oficial otro capítulo emblemático en su historia futbolística.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/1953587948169150549?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953587948169150549%7Ctwgr%5E389fc421e1182490dc821dab76e2bf24cd23608f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fovacion%2Ffutbol%2Fgodoy-cruz-jugara-octavos-final-la-sudamericana-el-estadio-feliciano-gambarte-n1462806&partner=&hide_thread=false @Sudamericana



Jueves 21 de agosto, en casa pic.twitter.com/I7IBe42XgC — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 7, 2025

Pese a un rendimiento desigual en el torneo local, donde Godoy Cruz no gana desde abril por la fecha 15 de Torneo Apertura (ante Atlético Tucumán), y con un Esteban Solari cuestionado luego de la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Clausura, la expectativa bodeguera se deposita en la ilusión de jugar en el Feliciano Gambarte y avanzar de fase en el certamen internacional.

LEER MÁS: Racing mete una bomba fuerte y se queda con Marcos Rojo

Godoy Cruz hará historia en el Feliciano Gambarte

Será la primera vez que el Feliciano Gambarte albergue un espectáculo de esta magnitud dado que, la primera vez que Godoy Cruz clasificó a una copa internacional, fue en la temporada 2011 donde ya actuaba de local en el Malvinas Argentinas. Su última presentación en el estadio de calle Balcarce fue en junio del 2005 ante Tiro Federal Federal de Rosario por la última fecha de la Primera Nacional.

El Tomba buscará clasificar a cuartos de final por primera vez en su historia y nada más ni nada menos que en su propio estadio. Las anteriores participaciones cayó en octavos ante Universitario de Lima (2011) y en segunda fase ante River (2014).

Esta es su tercera participación en Copa Sudamericana y la expectativa crece dada la buena imagen que mostró el equipo de Esteban Solari en la instancia de grupos al vencer a Sportivo Luqueño en dos ocasiones, ganar y empatar con Grau e igualar en las dos ocasiones con Gremio de Porto Alegre).