Oficial A2: Colón (SF) y República del Oeste extendieron sus invictos

Colón (SF) goleó a CUST B, en tanto República del Oeste batió como visitante a Santa Rosa. Ambos son líderes de la zona A2 en el Torneo Oficial

8 de agosto 2025 · 08:06hs
Oficial A2: Colón (SF) y República del Oeste extendieron sus invictos

Colón (SF) y República del Oeste extendieron sus invictos y son líderes del Torneo Oficial 2025 en el nivel 2, al superar a CUST B y Santa Rosa, respectivamente, por la tercera fecha del certamen.

En el caso de los rojinegros, sacaron una buena renta en el primer tiempo y manejaron la diferencia por el resto del compromiso.

Por su parte, los Celestes tuvieron que batallar hasta el final para doblegar la resistencia del juvenil elenco santarroseño.

LEER MÁS: Oficial Prefederal: Alma Juniors frenó el andar de Colón (SJ)

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 3

Jueves 7 de agosto

Santa Rosa 63 (Leandro Sasia 20) - República del Oeste 73 (Bautista Grosso 16)

Alumni 77 (Gianluca Simonella 28) - Regatas Coronda 74 (Kevin Flores 24)

Almagro B 78 (Franco Parola 22) - Macabi 65 (Alejo Saidler 13)

Centenario 66 (Justo Pérez Risso 20) - Kimberley 71 (Santino Chantiri 17)

Colón (SF) 85 (Ulises Rodríguez 17) - CUST B 57 (Ignacio Guidi 22)

Libre: UNL

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) y República del Oeste 6 (3-0); Alumni, Almagro B y Kimberley 5 (2-1); Regatas Coronda y Macabi 4 (1-2); UNL 3 (1-1); Centenario 3 (0-3); Santa Rosa y CUST B 2 (0-2)

República

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 5

Lunes 11 de agosto

21.30 Santa Rosa vs. Macabi

21.30 Alumni vs. Kimberley

21.30 Almagro B vs. CUST B

21.30 Centenario vs. Colón (SF)

22.00 UNL vs. Regatas Coronda (en República del Oeste)

Libre: República del Oeste

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 4

Miércoles 13 de agosto

21.30 CUST B vs. Centenario

Jueves 14 de agosto

21.30 Kimberley vs. Almagro B

21.30 Macabi vs. Alumni

21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa

21.30 República del Oeste vs. UNL

Libre: Colón (SF)

Colón República del Oeste Oficial
