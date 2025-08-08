Oficial A2: Colón (SF) y República del Oeste extendieron sus invictos Colón (SF) goleó a CUST B, en tanto República del Oeste batió como visitante a Santa Rosa. Ambos son líderes de la zona A2 en el Torneo Oficial Por Ovación 8 de agosto 2025 · 08:06hs

Colón (SF) y República del Oeste extendieron sus invictos y son líderes del Torneo Oficial 2025 en el nivel 2, al superar a CUST B y Santa Rosa, respectivamente, por la tercera fecha del certamen.

En el caso de los rojinegros, sacaron una buena renta en el primer tiempo y manejaron la diferencia por el resto del compromiso.

Por su parte, los Celestes tuvieron que batallar hasta el final para doblegar la resistencia del juvenil elenco santarroseño. LEER MÁS: Oficial Prefederal: Alma Juniors frenó el andar de Colón (SJ) TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 3 Jueves 7 de agosto Santa Rosa 63 (Leandro Sasia 20) - República del Oeste 73 (Bautista Grosso 16) Alumni 77 (Gianluca Simonella 28) - Regatas Coronda 74 (Kevin Flores 24) Almagro B 78 (Franco Parola 22) - Macabi 65 (Alejo Saidler 13) Centenario 66 (Justo Pérez Risso 20) - Kimberley 71 (Santino Chantiri 17) Colón (SF) 85 (Ulises Rodríguez 17) - CUST B 57 (Ignacio Guidi 22) Libre: UNL TABLA DE POSICIONES Colón (SF) y República del Oeste 6 (3-0); Alumni, Almagro B y Kimberley 5 (2-1); Regatas Coronda y Macabi 4 (1-2); UNL 3 (1-1); Centenario 3 (0-3); Santa Rosa y CUST B 2 (0-2) República TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 5 Lunes 11 de agosto 21.30 Santa Rosa vs. Macabi 21.30 Alumni vs. Kimberley 21.30 Almagro B vs. CUST B 21.30 Centenario vs. Colón (SF) 22.00 UNL vs. Regatas Coronda (en República del Oeste) Libre: República del Oeste TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 4 Miércoles 13 de agosto 21.30 CUST B vs. Centenario Jueves 14 de agosto 21.30 Kimberley vs. Almagro B 21.30 Macabi vs. Alumni 21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa 21.30 República del Oeste vs. UNL Libre: Colón (SF)