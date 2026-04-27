Uno Santa Fe | Ovación | Domínguez

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

El equipo dirigido por Atlético Mineiro cayó 4-0 ante Flamengo y está en riesgo de caer en la zona de descenso

27 de abril 2026 · 11:17hs
Eduardo Domínguez atraviesa un momento complicado como DT de Atlético Mineiro.

Eduardo Domínguez atraviesa un momento complicado como DT de Atlético Mineiro.

La goleada que sufrió Atlético Mineiro como local ante Flamengo dejó a Eduardo Domínguez en una situación incómoda. El equipo de Belo Horizonte cayó 4-0 y acumuló su tercera derrota al hilo en el Brasileirao y el resultado profundizó el mal momento futbolístico, con un clima cada vez más tenso en torno al conjunto dirigido por el entrenador argentino.

Eduardo Domínguez y un presente complicado como DT de Atlético Mineiro

En la tabla, Mineiro quedó comprometido: está 15° y suma 14 puntos en 13 fechas, la misma cantidad que Internacional y Santos, que hoy ocupa uno de los puestos de descenso en el campeonato brasileño, donde pierden la categoría los últimos cuatro equipos. El panorama aumenta la presión sobre Domínguez, que llegó desde Estudiantes de La Plata en busca de un nuevo desafío y ahora enfrenta un momento crítico en el Galo.

Tras la derrota, el Barba declaró: “No está todo bien, pero sabemos que ya detectamos lo que tenemos que hacer para mejorar”. Sin embargo, aseguró su continuidad: “No se me pasa por la cabeza irme. Estoy convencido de que vamos a revertir la situación. El trabajo, a largo plazo, nos va a dar resultados”. Además, valoró la actuación ofensiva del equipo: “Es difícil explicar el resultado, porque lamentablemente hicimos un buen partido en ataque"

El conjunto carioca resolvió el partido con autoridad. Pedro marcó por duplicado, mientras que Gonzalo Plata y Giorgian de Arrascaeta completaron la goleada. La diferencia quedó prácticamente definida en el primer tiempo, cuando Flamengo ya se imponía por tres goles gracias a una serie de jugadas colectivas que desarmaron a la defensa del Galo. En el arco visitante fue titular el argentino Agustín Rossi.

La previa tampoco había sido tranquila para el local. A último momento se confirmó la ausencia de su principal figura, Hulk, quien no fue parte del encuentro en medio de negociaciones con otro club del Brasileirao. El delantero está cerca de alcanzar el límite de partidos disputados que le impediría cambiar de equipo dentro del mismo torneo, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro. En ese contexto, Fluminense aparece como uno de los principales interesados en su fichaje.

Mientras tanto, el Fla llega fortalecido a su próximo compromiso: el miércoles visitará justamente al Pincha por la Copa Libertadores, en el cruce por la fecha 3 del Grupo A que comparten con Independiente Medellín y Cusco.

Domínguez Flamengo Mineiro
Noticias relacionadas
Regatas derrotó a Náutico y cayó ante Gimnasia de Rosario en la Copa Argentina de waterpolo.

Una de cal y una de arena para Regatas en la Copa Argentina

esteban andrada rompio el silencio tras su expulsion en espana: estoy muy arrepentido

Esteban Andrada rompió el silencio tras su expulsión en España: "Estoy muy arrepentido"

Por la cuarta jornada del Dos Orillas, en la autopista, se midieron las juveniles de CRAI con Estudiantes de Paraná.

Pasó la cuarta jornada en el Dos Orillas de juveniles

huracan se juega la clasificacion ante argentinos en parque patricios

Huracán se juega la clasificación ante Argentinos en Parque Patricios

Lo último

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Último Momento
Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza contra cemento y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza contra cemento y murió

Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Ovación
Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Final caliente en Colón: incidentes, demoras y ocho detenidos en la tribuna sur

Final caliente en Colón: incidentes, demoras y ocho detenidos en la tribuna sur

Una de cal y una de arena para Regatas en la Copa Argentina

Una de cal y una de arena para Regatas en la Copa Argentina

Pasó la cuarta jornada en el Dos Orillas de juveniles

Pasó la cuarta jornada en el Dos Orillas de juveniles

Peñarol sorprendió a Tarucas y lo sorprendió en la Caldera tucumana

Peñarol sorprendió a Tarucas y lo sorprendió en la Caldera tucumana

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Pato Sabático viaja a Vera 26 con el combustible de la nostalgia

Pato Sabático viaja a "Vera '26" con el combustible de la nostalgia