Duro golpe para Eduardo Domínguez en Mineiro: perdió de local por goleada ante Flamengo

El equipo dirigido por Atlético Mineiro cayó 4-0 ante Flamengo y está en riesgo de caer en la zona de descenso

La goleada que sufrió Atlético Mineiro como local ante Flamengo dejó a Eduardo Domínguez en una situación incómoda. El equipo de Belo Horizonte cayó 4-0 y acumuló su tercera derrota al hilo en el Brasileirao y el resultado profundizó el mal momento futbolístico, con un clima cada vez más tenso en torno al conjunto dirigido por el entrenador argentino.

En la tabla, Mineiro quedó comprometido: está 15° y suma 14 puntos en 13 fechas, la misma cantidad que Internacional y Santos, que hoy ocupa uno de los puestos de descenso en el campeonato brasileño, donde pierden la categoría los últimos cuatro equipos. El panorama aumenta la presión sobre Domínguez, que llegó desde Estudiantes de La Plata en busca de un nuevo desafío y ahora enfrenta un momento crítico en el Galo.

Tras la derrota, el Barba declaró: “No está todo bien, pero sabemos que ya detectamos lo que tenemos que hacer para mejorar”. Sin embargo, aseguró su continuidad: “No se me pasa por la cabeza irme. Estoy convencido de que vamos a revertir la situación. El trabajo, a largo plazo, nos va a dar resultados”. Además, valoró la actuación ofensiva del equipo: “Es difícil explicar el resultado, porque lamentablemente hicimos un buen partido en ataque"

El conjunto carioca resolvió el partido con autoridad. Pedro marcó por duplicado, mientras que Gonzalo Plata y Giorgian de Arrascaeta completaron la goleada. La diferencia quedó prácticamente definida en el primer tiempo, cuando Flamengo ya se imponía por tres goles gracias a una serie de jugadas colectivas que desarmaron a la defensa del Galo. En el arco visitante fue titular el argentino Agustín Rossi.

La previa tampoco había sido tranquila para el local. A último momento se confirmó la ausencia de su principal figura, Hulk, quien no fue parte del encuentro en medio de negociaciones con otro club del Brasileirao. El delantero está cerca de alcanzar el límite de partidos disputados que le impediría cambiar de equipo dentro del mismo torneo, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro. En ese contexto, Fluminense aparece como uno de los principales interesados en su fichaje.

Mientras tanto, el Fla llega fortalecido a su próximo compromiso: el miércoles visitará justamente al Pincha por la Copa Libertadores, en el cruce por la fecha 3 del Grupo A que comparten con Independiente Medellín y Cusco.