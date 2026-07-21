El ajedrez vuelve a estar presente en los Juegos Suramericanos

Nahuel Santianes destacó el valor de la disciplina en el mega evento que se desarrollará en Santa Fe y aseguró que representa "un primer paso muy importante" en el camino hacia los Juegos Olímpicos

El ajedrez será otra disciplina que estará presente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Santa Fe 2026 marcará la presencia, por segunda vez, del ajedrez en los Juegos Suramericanos. La disciplina reunirá a representantes de los 15 países participantes, que competirán en las modalidades rápida y blitz, con torneos en categoría absoluta –abierta a hombres y mujeres– y femenina, en un acontecimiento que escribirá un nuevo capítulo para este deporte dentro del calendario multideportivo de la región.

Para Nahuel Santianes, árbitro y organizador internacional de ajedrez que integrará el cuerpo arbitral de la competencia, destaca la participación en un evento continental y representa un nuevo avance para toda la disciplina. "Se busca que el ajedrez llegue a los Juegos Olímpicos. Que deje de ser un deporte invitado y pase a integrar el calendario olímpico. Este sería un primer paso muy importante", afirmó.

La competencia se desarrollará en el Paseo XXI, en Rosario, donde el gobierno de Santa Fe lleva adelante obras de infraestructura para recibir los Juegos Suramericanos 2026. Cabe señalar que la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

El sueño olímpico, con el ajedrez como disciplina

Santianes explicó que el Comité Olímpico Internacional reconoce al ajedrez como deporte desde fines de la década de 1990 y que la incorporación a los Juegos Suramericanos constituye un paso relevante en ese proceso de crecimiento y consolidación.

En Santa Fe 2026 competirán representantes de los 15 países en las modalidades rápida y blitz. En la modalidad rápida, cada jugador dispondrá de 10 minutos más cinco segundos de incremento por jugada, mientras que en blitz el tiempo será de tres minutos más dos segundos de incremento. En ambos casos habrá torneos en categoría absoluta y femenina.

El árbitro internacional también destacó la tradición ajedrecística de Santa Fe y el trabajo de distintas generaciones de jugadores y formadores que contribuyeron al desarrollo de la disciplina en la provincia.

Los Juegos Suramericanos se disputarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela en septiembre próximo.

"Santa Fe tuvo grandes referentes como los grandes maestros Gerardo Barbero y Martín Lorenzini, además de maestros internacionales Jorge Sánchez Almeyra, Marcelo Playa, Roberto Servat y Juan Carlos Hasse", señaló.

Santianes reconoció además el aporte de referentes como Julio Pérez Cassela, impulsor de la formación ajedrecística en la provincia, junto con docentes y capacitadores que promovieron el crecimiento del ajedrez escolar. Ese recorrido permitió fortalecer la disciplina y consolidar su presencia en más de 300 escuelas santafesinas.

La entrevista contó además con la participación del maestro internacional Jorge Sánchez Almeyra, bicampeón mundial representando a la Argentina, uno de los principales referentes del ajedrez nacional.

En el marco del Día Internacional del Ajedrez, Santianes recordó además que Argentina fue uno de los doce países fundadores de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), creada el 20 de julio de 1924, y uno de los dos únicos representantes del continente americano junto con Estados Unidos. "Eso demuestra la tradición histórica que tiene nuestro país en esta disciplina", destacó.