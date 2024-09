El desconocido accidente que sufrió Franco Colapinto: "Casi me dan puntos"

Y en medio de emociones y festejos, el argentino brindó varias entrevistas. En una de ellas, con mucho carisma, reveló que casi tienen que darle puntos por un accidente previo a la primera de sus prácticas.

“Me cortaron la oreja. Haciendo cuello. Se cortó la goma para entrar en calor el cuello. Me quedé sordo, se me abrió todo y me querían poner puntos cinco minutos antes de la FP1”, recordó Colapinto, mostrando las heridas a cámara.

Con la simpatía que lo caracteriza y desatando algunas risas de los periodistas, el argentino continuó su relato: “¿Cómo me vas a cocer cinco minutos antes, boludo? Me tengo que poner el casco, tengo que correr”.

Además, el de Pilar contó que casi no lo dejan correr desde el centro médico. “Después de un poco de explicaciones, llegamos a un acuerdo”, culminó.

La explicación de Franco Colapinto