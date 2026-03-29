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Gasly elogió al Alpine: "Es el mejor auto que he tenido en mi carrera"

El francés Pierre Gasly volvió a sumar puntos en el Gran Premio de Japón elogiando al Alpine, en contrapartida a lo expresado por Franco Colapinto

29 de marzo 2026 · 11:59hs
Pierre Gasly elogió el trabajo de Alpine

Pierre Gasly elogió el trabajo de Alpine, luego de salir sexto en el Gran Premio de Japón.

El paso de la Fórmula 1 por el Gran Premio de Japón dejó sensaciones encontradas dentro de Alpine. Mientras Franco Colapinto no logró redondear un fin de semana positivo, su compañero Pierre Gasly confirmó su buen momento en la temporada y volvió a sumar puntos tras finalizar sexto. Al bajar del auto, el francés no dudó en destacar el rendimiento del monoplaza y lanzó una frase que refleja su confianza en el proyecto del equipo: aseguró que el A526 es “el mejor auto que he tenido en mi carrera”.

La actuación en Suzuka consolidó una tendencia que el piloto de 30 años viene mostrando desde el inicio del campeonato: volvió a ubicarse en el pelotón que pelea detrás de las escuderías dominantes -Mercedes, McLaren y Ferrari- y se mantiene como una de las referencias del segundo grupo de la parrilla, con 15 unidades en el campeonato individual.

El propio Gasly explicó que el progreso del auto fue evidente a lo largo del fin de semana. Tras algunas dudas iniciales, el equipo logró encontrar mejoras en el balance del monoplaza, lo que le permitió sentirse más cómodo en pista y exprimir mejor el rendimiento en un circuito exigente como el japonés.

El análisis de Pierre Gasly

"Al principio me sentía bastante cómodo con los neumáticos medios. Desde el comienzo del año sabía que habría muchos períodos de coche de seguridad. En la segunda mitad de la carrera fue un poco diferente: Max me presionó mucho y tuve que concentrarme al máximo para ser lo más rápido posible. No había margen para gestionar los neumáticos. No podía permitirme ningún error”, analizó el francés luego del GP de Japón.

En esa línea, Gasly puso el foco en su monoplaza y dejó en claro que los cambios que introdujo el equipo para 2026 están surtiendo efecto: “Por ahora, es el mejor auto que he tenido en mi carrera. Durante los primeros fines de semana, parece estar funcionando bien. Estamos logrando un buen rendimiento en todas las áreas. Y conocemos las áreas donde tenemos limitaciones, las áreas en las que necesitamos trabajar. Tenemos un mes por delante, estamos trabajando de cara a Miami. En general, es una buena señal”.

La otra cara del domingo para Alpine fue la de Colapinto. El piloto argentino no tuvo una buena carrera, quedó lejos de la pelea por los puntos y sin poder acercarse al ritmo de su compañero, en un fin de semana que había comenzado cuesta arriba desde la clasificación. El argentino terminó 16°, después de una competencia en la que logró algunos adelantamientos pero no consiguió capitalizar las oportunidades que ofreció la estrategia y sufrió el ingreso del auto de seguridad.

Pierre Gasly Alpine Franco Colapinto
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