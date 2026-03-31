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Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires con un Road Show en Palermo

El 26 de abril, Franco Colapinto (piloto de Alpine en la Fórmula 1) conducirá un monoplaza con motor V8 en un circuito callejero sobre Libertador y Sarmiento.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 09:24hs
Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires con un Road Show en Palermo

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizará un histórico "Road Show" por las calles de Palermo, el próximo 26 de abril. El evento marcará el regreso de un monoplaza de la máxima categoría a la Capital Federal tras 14 años.

El monoplaza que conducirá el argentino será un E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo Alpine, en la que será la primera vez que un auto de Fórmula 1 circule en la Ciudad de Buenos Aires en 14 años.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial", confesó Colapinto, que atraviesa su tercera temporada en la categoría reina del automovilismo.

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La última vez que Colapinto dio una exhibición de este estilo en el país fue en 2024, cuando todavía estaba en la Fórmula 2. En aquella ocasión, el argentino recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en un auto clásico y dio una conferencia de prensa en Costa Salguero.

Solo unos días después se terminó confirmando su ascenso a la Fórmula 1 para reemplazar en Williams al estadounidense Logan Sargeant y así generar una inolvidable revolución entre los fanáticos del automovilismo.

Las particularidades del evento de Franco Colapinto en Buenos Aires

  • Un sector abierto y gratuito.
  • Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.
  • En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.
  • El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.
Franco Colapinto Buenos Aires Fórmula 1
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