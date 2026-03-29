Franco Colapinto anunció una posible exhibición en Buenos Aires durante el receso de la F1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) afirmó que su próxima presentación puede ser en Argentina tras finalizar 16 en el Gran Premio de Japón de F1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) afirmó que su próxima presentación puede ser en Argentina tras finalizar 16 en su debut en e l Gran Premio de Japón de F1 en Suzuka . “La próxima yo creo que va a ser en casa, pa”, expresó luego de que le preguntaran donde iba a ser su próxima vuelta. A raíz de estas declaraciones tomó fuerza la posibilidad de una exhibición en Buenos Aires durante el parate de la Fórmula 1.

Según trascendió, el evento se realizaría el domingo 26 de abril en Palermo, con un circuito callejero en torno al Monumento a los Españoles y trazado sobre avenidas del Libertador y Sarmiento, con sectores pagos y otros de acceso libre; sería su primer contacto masivo con el público local tras presentaciones de bajo perfil como los Premios Olimpia.

El piloto de Pilar en la tercera fecha de la Fórmula 1, realizó una buena largada, avanzó posiciones y superó a Gabriel Bortoleto, pero luego quedó detrás de Liam Lawson, a quien consideró más lento; intentó un undercut, aunque la neutralización alteró su estrategia y derivó en que su rival terminara noveno. “Estábamos para pelearle los puntos. Fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car”, declaró en ESPN.

Colapinto también aludió a su duelo recurrente con el español Carlos Sainz, con quien mantuvo cruces en el inicio de la temporada, y marcó la necesidad de superarlo, aunque valoró el trabajo de Williams.

Además, el argentino señaló diferencias internas con Pierre Gasly (Alpine) y la necesidad de mejorar durante el receso a pesar de que el resultado estuvo condicionado por el ingreso del Safety Car cuando mostraba ritmo competitivo con Alpine y aspiraba a sumar puntos.

Sobre un incidente con el británico Oliver Bearman (Haas), Colapinto advirtió sobre la peligrosidad de la diferencia de velocidad, superior a 50 km/h, en curvas tomadas a fondo. La próxima fecha será el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo, tras el parate que permitirá ajustes en los equipos.