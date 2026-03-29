Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto anunció una posible exhibición en Buenos Aires durante el receso de la F1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) afirmó que su próxima presentación puede ser en Argentina tras finalizar 16 en el Gran Premio de Japón de F1

29 de marzo 2026 · 11:22hs
Franco Colapinto anunció una posible exhibición en Buenos Aires durante el receso de la F1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) afirmó que su próxima presentación puede ser en Argentina tras finalizar 16 en su debut en el Gran Premio de Japón de F1 en Suzuka. “La próxima yo creo que va a ser en casa, pa”, expresó luego de que le preguntaran donde iba a ser su próxima vuelta. A raíz de estas declaraciones tomó fuerza la posibilidad de una exhibición en Buenos Aires durante el parate de la Fórmula 1.

• LEER MÁS: Colapinto, autocrítico tras el GP de Japón: "Estoy cansado de ver el Williams desde atrás"

Según trascendió, el evento se realizaría el domingo 26 de abril en Palermo, con un circuito callejero en torno al Monumento a los Españoles y trazado sobre avenidas del Libertador y Sarmiento, con sectores pagos y otros de acceso libre; sería su primer contacto masivo con el público local tras presentaciones de bajo perfil como los Premios Olimpia.

El piloto de Pilar en la tercera fecha de la Fórmula 1, realizó una buena largada, avanzó posiciones y superó a Gabriel Bortoleto, pero luego quedó detrás de Liam Lawson, a quien consideró más lento; intentó un undercut, aunque la neutralización alteró su estrategia y derivó en que su rival terminara noveno. “Estábamos para pelearle los puntos. Fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car”, declaró en ESPN.

Colapinto también aludió a su duelo recurrente con el español Carlos Sainz, con quien mantuvo cruces en el inicio de la temporada, y marcó la necesidad de superarlo, aunque valoró el trabajo de Williams.

Además, el argentino señaló diferencias internas con Pierre Gasly (Alpine) y la necesidad de mejorar durante el receso a pesar de que el resultado estuvo condicionado por el ingreso del Safety Car cuando mostraba ritmo competitivo con Alpine y aspiraba a sumar puntos.

Sobre un incidente con el británico Oliver Bearman (Haas), Colapinto advirtió sobre la peligrosidad de la diferencia de velocidad, superior a 50 km/h, en curvas tomadas a fondo. La próxima fecha será el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo, tras el parate que permitirá ajustes en los equipos.

Franco Colapinto Buenos Aires F1
Noticias relacionadas
antonelli se quedo con el gp de japon, colapinto volvio a quedar lejos y crecen las dudas

Antonelli se quedó con el GP de Japón, Colapinto volvió a quedar lejos y crecen las dudas

franco colapinto corre el gp de japon: horario y desafio en suzuka

Franco Colapinto corre el GP de Japón: horario y desafío en Suzuka

colapinto largara 15° en japon tras una clasificacion que dejo dudas

Colapinto largará 15° en Japón tras una clasificación que dejó dudas

Franco Colapinto finalizó 17° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón.

Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

Lo último

Bajo un calor sofocante, Colón propone poco y empata por ahora 0-0 ante Patronato en Paraná

Bajo un calor sofocante, Colón propone poco y empata por ahora 0-0 ante Patronato en Paraná

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Último Momento
Bajo un calor sofocante, Colón propone poco y empata por ahora 0-0 ante Patronato en Paraná

Bajo un calor sofocante, Colón propone poco y empata por ahora 0-0 ante Patronato en Paraná

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Santa Fe endurece multas por delitos contra la fauna: pueden superar los $3,4 millones

Santa Fe endurece multas por delitos contra la fauna: pueden superar los $3,4 millones

Cuatro billeteras virtuales deberán devolver más de $29.000.000 a dos víctimas de estafas virtuales

Cuatro billeteras virtuales deberán devolver más de $29.000.000 a dos víctimas de estafas virtuales

Ovación
Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Unión pierde a un delantero para el debut en la Copa Argentina

Unión pierde a un delantero para el debut en la Copa Argentina

Con la demora de siempre, los convocados de Colón para jugar ante Patronato

Con la demora de siempre, los convocados de Colón para jugar ante Patronato

Colapinto, autocrítico tras el GP de Japón: Estoy cansado de ver el Williams desde atrás

Colapinto, autocrítico tras el GP de Japón: "Estoy cansado de ver el Williams desde atrás"

Antonelli se quedó con el GP de Japón, Colapinto volvió a quedar lejos y crecen las dudas

Antonelli se quedó con el GP de Japón, Colapinto volvió a quedar lejos y crecen las dudas

Policiales
Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Prefectura desbarató una banda narco en Puerto General San Martín y San Lorenzo: cuatro detenidos y secuestros por $106 millones

Prefectura desbarató una banda narco en Puerto General San Martín y San Lorenzo: cuatro detenidos y secuestros por $106 millones

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe