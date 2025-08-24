El certamen Oficial de inferiores en la ASB desarrolló una intensa jornada en el penúltimo sábado de agosto, con actividad en cinco categorías. A lo largo del día se disputaron encuentros en diferentes escenarios de la ciudad, lo que permitió que cientos de chicos pudieran sumar minutos.
El Oficial de inferiores tuvo acción en cinco categorías
Como es habitual, la fecha reunió a jugadores, entrenadores, dirigentes y familias que acompañaron desde las tribunas, generando un marco colorido y entusiasta en cada cancha.
Los resultados de las inferiores de la ASB
CATEGORÍA U13 - FECHA 16
Colón (SJ) 133 - Macabi 40
CUST A 136 - Unión B 50
Alma Juniors 111 - Sanjustino 54
Rivadavia 76 - El Quillá 42
Unión A 100 - Banco A 26
Gimnasia 72 - Regatas Coronda 47
Argentino 0 - Alumni 20
Banco B 88 - Kimberley 43
CATEGORÍA U15 - FECHA 16
CUST A 90 - Unión B 45
Alma Juniors 67 - Sanjustino 55
Rivadavia 71 - El Quillá 44
Unión A 56 - Banco A 40
Banco B 60 - Kimberley 43
CATEGORÍA U17 - FECHA 16
Colón (SJ) 114 - Macabi 42
Alma Juniors 120 - Sanjustino 48
Rivadavia 95 - El Quillá 45
Unión A 87 - Banco A 60
CATEGORÍA U19 - FECHA 19
Rivadavia 80 - El Quillá 69
Banco Provincial 67 - República del Oeste 79
CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 4
U13 - Argentino 0 - Polideportivo Recreo 20
U13 - Almagro 72 - Alma Juniors 65
U15 - Almagro 64 - Gimnasia 37
U17- Central Rincón 58 - Atlético Franck 69