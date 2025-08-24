El Oficial de inferiores tuvo acción en cinco categorías

Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

El certamen Oficial de inferiores en la ASB desarrolló una intensa jornada en el penúltimo sábado de agosto, con actividad en cinco categorías

24 de agosto 2025 · 09:25hs
El certamen Oficial de inferiores en la ASB desarrolló una intensa jornada en el penúltimo sábado de agosto, con actividad en cinco categorías. A lo largo del día se disputaron encuentros en diferentes escenarios de la ciudad, lo que permitió que cientos de chicos pudieran sumar minutos.

Como es habitual, la fecha reunió a jugadores, entrenadores, dirigentes y familias que acompañaron desde las tribunas, generando un marco colorido y entusiasta en cada cancha.

Los resultados de las inferiores de la ASB

CATEGORÍA U13 - FECHA 16

Colón (SJ) 133 - Macabi 40

CUST A 136 - Unión B 50

Alma Juniors 111 - Sanjustino 54

Rivadavia 76 - El Quillá 42

Unión A 100 - Banco A 26

Gimnasia 72 - Regatas Coronda 47

Argentino 0 - Alumni 20

Banco B 88 - Kimberley 43

CATEGORÍA U15 - FECHA 16

CUST A 90 - Unión B 45

Alma Juniors 67 - Sanjustino 55

Rivadavia 71 - El Quillá 44

Unión A 56 - Banco A 40

Banco B 60 - Kimberley 43

CATEGORÍA U17 - FECHA 16

Colón (SJ) 114 - Macabi 42

Alma Juniors 120 - Sanjustino 48

Rivadavia 95 - El Quillá 45

Unión A 87 - Banco A 60

CATEGORÍA U19 - FECHA 19

Rivadavia 80 - El Quillá 69

Banco Provincial 67 - República del Oeste 79

CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 4

U13 - Argentino 0 - Polideportivo Recreo 20

U13 - Almagro 72 - Alma Juniors 65

U15 - Almagro 64 - Gimnasia 37

U17- Central Rincón 58 - Atlético Franck 69

Oficial inferiores ASB
