El Oficial de inferiores tuvo acción en cinco categorías

El certamen Oficial de inferiores en la ASB desarrolló una intensa jornada en el penúltimo sábado de agosto, con actividad en cinco categorías

El certamen Oficial de inferiores en la ASB desarrolló una intensa jornada en el penúltimo sábado de agosto, con actividad en cinco categorías. A lo largo del día se disputaron encuentros en diferentes escenarios de la ciudad, lo que permitió que cientos de chicos pudieran sumar minutos.