El Quillá ganó y superó a Banco en la cima de las posiciones

Por la fecha 5 del Torneo Dos Orillas, en la Tortuguita, Náutico El Quillá goleó al Paraná Rowing Club y es el nuevo puntero de la competición

El Quillá se trajo una goleada en su visita al Paraná Rowing Club en la Tortuguita.

El Torneo Dos Orillas de damas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey quedó al rojo vivo después de haberse completado la quinta fecha. En la capital entrerriana, El Quillá goleó a Rowing y es el nuevo puntero. Aprovechó la caída de Banco el fin de semana ante Santa Fe Rugby , máxime teniendo en cuenta que por la séptima fecha, las Kresteras ya jugaron su cotejo frente a Universitario. Este fin de semana, las Tiburonas visitarán a Santa Fe Rugby en Sauce Viejo.

Las Tiburonas se pusieron al día con su serie ante Paraná Rowing en la noche del martes en “La Tortuguita”. Fueron impiadosas en el duelo principal y golearon 6 a 0. El equipo de Andrés Messina y Mateo Walker hizo un partido perfecto, son las nuevas líderes y dieron un gran paso para asegurarse un lugar en la Súperfinal (luchan por ese lugar junto a Banco, La Salle y CRAI), a dos fechas del final de la fase regular.

El partido fue parejo al inicio. El “remero” presionó alto y buscó imponer condiciones en el medio. Pero la línea del Parque Belgrano respondió con paciencia y firmeza defensiva, sin conceder córners cortos en contra.

El Quillá tuvo control y claridad en la salida, apostó al juego corto y movió la bocha de lado a lado para encontrar espacios. Sobre el cierre de la etapa inicial, apareció Jazmín Neville con una arrastrada cruzada al ángulo desde un fijo para romper el cero.

Desde entonces, las santafesinas manejaron los tiempos y dominaron el desarrollo. Con un frente ofensivo demoledor, mantuvieron intensidad y profundidad en ataque. Delfina Cuscueta amplió la ventaja en el inicio del segundo tiempo.

Martina Borgo, por duplicado, y Julia Qüarchioni estiraron diferencias en el tercer parcial. Finalmente, Julia Ponzo de penal selló el 6-0 definitivo en el último período.

En Reserva, la formación santafesina también se impuso y quedó como líder. Las dueñas de casa golpearon primero mediante Lucía Ibañez, pero Qüarchioni revirtió la historia con dos tantos en un triunfo clave para las aspiraciones de campeonato.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Náutico El Quillá 24, Banco Provincial 22, La Salle Jobson 17, Talleres 16, CRAI y Estudiantes de Paraná 15, Paraná Rowing 13, Santa Fe Rugby 11, Alma Juniors de Esperanza 8, Paracao 5, CAE Blanco 4 y Universitario de Santa Fe 1.

Síntesis

Paraná Rowing 0- El Quillá 6

Paraná Rowing: Micaela Ledesma, Candela Caino, Lupe Cessofios, Milena Mini, Renata Sieres, Lucía Ibañez, Naya Abichain, Delfina Bertossi, Martina Baroli, Valentina Lukeres, Priscila Heizenneder, Martina Dalla Fontana, Luana Cáceres, Nayra Diaz, Agustína Rodríguez, Amalia Abichain y Sofía Correa. DT: Tomás Ruiz.

Náutico El Quillá: Olivia Santoro, Jazmín Neville, Giuliana Lucca, Lola Busilacchio, Florencia Juri, Francisca Rivadeneira, Valentina Colman, Virginia Suárez, Julia Ponzo, Martina Borgo, Lucía Celeri, Malena Bertone, Fiorella Primón, Martina Romanatti, Sol Alarcón, Julia Quarchioni, Delfina Cuscueta y Sofía Carnielli. DT: Andrés Messina.

Goles: Jazmín Neville, Delfina Cuscueta, Martina Borgo x2, Julia Qüarchioni y Julia Ponzo.

Tarjetas verde: Delfina Bertossi (PRC); Julia Ponzo y Delfina Cuscueta (CNQ).

Tarjetas amarillas: Naya Abichain y Nayra Diaz (PRC); Julia Ponzo (CNQ).

-Programación Zona Campeonato 7° fecha (sábado 13):

17, Rowing vs. Estudiantes

17, Talleres vs. CRAI

17, Santa Fe RC vs. Náutico El Quillá

17, La Salle Jobson vs. Estudiantes Blanco

17, Alma Juniors vs. Paracao

-Programación Zona Ascenso B1 (6° fecha):

17, La Paz HC vs. Argentino de San Carlos

17, Tilcara vs. Unión de Santa Fe

16.30, Santa Fe RC B vs. Talleres Blanco (en Universitario).

-Programación Zona Ascenso B2 (6° fecha):

17, Colón de San Justo vs. El Quillá Amarillo

17, CRAI B vs. Paraná Rowing Club B