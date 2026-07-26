Jornada negativa para los equipo santafesinos en el Torneo del Interior

En la penúltima fecha del Torneo del Interior A, Santa Fe RC cayó con Jockey (R) en Sauce Viejo y por la reválida CRAI en Córdoba ante Jockey de Villa María

Tal como estaba previsto se disputó la penúltima fecha del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby. En el sector principal, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby cayó ante Jockey Club de Rosario mientras que por el segundo estamento del certamen federal, CRAI perdió ajustadamente frente al Jockey de Villa María en la provincia de Córdoba.

Duendes y Estudiantes de Paraná sus respectivos encuentros y consiguieron el pasaje a los cuartos de final. A ello hay que sumarle que Jockey de Rosario, mientras que GER y Santa Fe Rugby deben esperar una semanas más para ver si logran el cometido.

Pasó la quinta fecha del Torneo del Interior A

Jockey Club Rosario hizo pesar su condición de líder y en un partido que por momentos fue de ida y vuelta se impuso a Santa Fe Rugby en la capital provincial por 40-30 asegurándose el primer puesto del grupo. En el restante partido Universitario de Córdoba le ganó a Córdoba Athleltic 28-26.

En Sauce Viejo, el choque entre el Santa y los rosarino fue entretenido de principio a fin, golpeó el local, devolvió la visita y así fue hasta el final. La diferencia fue para el conjunto de Amelong por mayor efectividad y prolijidad, ya que la voracidad estuvo de los dos lados.

La derrota ante el bicampeón del TRL complicó al tricolor santafesino, que para asegurar su lugar en la siguiente instancia dependerá de ganarle a Córdoba Athletic en la Docta el próximo sábado o bien de una victoria del verdiblanco ante Universitario de Córdoba en las Cuatro Hectáreas. Las posiciones quedaron así: Jockey Club Rosario 21; Santa Fe Rugby 15; Universitario de Córdoba 11; y Córdoba Athletic 7;

Santa Fe Rugby alistó a Manuel Cataudela, José Carlos Milesi y Tomás García; Joaquín Alonso y Guillermo Botta; Andoni Alzugaray, Ignacio Gómez y Tomás Longo; Juan Cruz Strada y Lucas Fertonani; Lucio Ruata, Santiago Gorla, Francisco Eleuteri, Santiago Mendicino y Bautista Bejarano. Luego ingresaron Joaquín Correa, Francisco Duranda, Manuel Iturraspe, Gerónimo González, Joaquín Sabater, Santiago Quirelli y Lorenzo Peña.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby cayó ante Jockey de Rosario en un gran partido. Gentileza Franco Perego

Para la escuadra santafesina conducida por Ignacio Carballo, en el primer tiempo, hubo tries de Santiago Mendicino y Santiago Gorla, más un penal, y una conversión de Mendicino, mientras que en el segundo tiempo, hubo tries de Tomás Longo y José Milesi, más un penal y una conversión de Santiago Mendicino. La única tarjeta amarilla la vió Tomás García en los Tricolores.

Más detalles del Torneo del Interior

La quinta fecha del Torneo del Interior A arrojó los siguientes resultados: Zona 1: Tucumán Rugby 31 - Marista RC de Mendoza 33 y Gimnasio y Esgrima de Rosario 28 - Mendoza RC 17; Zona 2: Urú Curé 21 - Tala RC 40 y Estudiantes de Paraná 81 - CURNE de Resistencia 0; Zona 3: Santa Fe RC 30 - Jockey Club de Rosario 40 y Universitario de Córdoba 28 - Córdoba Athletic 26; Zona 4: Old Resian 26 - Duendes 56 y Jockey de Córdoba 18 - La Tablada 15.

El próximo fin de semana se jugará la sexta fecha del Torneo del Interior A con estos partidos: Marista RC vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC vs. Tucumán Rugby, Tala RC vs. Estudiantes de Paraná, CURNE vs. Urú Curé, Jockey Club de Rosario vs. Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic vs. Santa Fe Rugby, Duendes RC vs. Jockey Club de Córdoba, La Tablada vs. Old Resian.

En cuanto a las reválidas por el Torneo del Interior B se dieron estos marcadores: Cardenales RC de Tucumán 37 - Tigres RC de Salta 31, Mar del Plata Club 51 - Los Tordos RC de Mendoza 37, Liceo RC de Mendoza 42 - Universitario de San Juan 43 y Jockey Villa María 35 - CRAI de Santa Fe 31.

En el Interior B se jugaron los cuartos de final con estos resultados: Sociedad Sportiva de Bahía Blanca 19 - IPR Sporting de Mar del Plata 10, Natación y Gimnasia de Tucumán 33 - Universitario de Tucumán 25, Tucumán Lawn Tennis 27 -Huirapuca RC de Tucumán 24 y Palermo Bajo 34 - Paraná Rowing Club 37. En la próxima fecha jugarán las semifinales: Tucumán Lawn Tennis vs. Paraná Rowing Club y Natación y Gimnasia vs. Sociedad Sportiva.