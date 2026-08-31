Las Leonas llegaron al país tras la histórica conquista en el Mundial de hockey

El seleccionado argentino fue recibido por cientos de personas en Ezeiza después de conquistar su tercer título mundial

Las Leonas regresaron este lunes a la Argentina con la Copa del Mundo después de consagrarse campeonas por tercera vez en su historia, tras vencer por penales australianos a Países Bajos en la final disputada en Amstelveen.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el plantel dirigido por Fernando Ferrara arribó cerca de las 6 de la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibido por cientos de familiares, amigos e hinchas.

El seleccionado nacional apareció por los pasillos del aeropuerto con el trofeo y las medallas obtenidas en territorio neerlandés, acompañado por cánticos de “Dale campeón”. María José Granatto fue una de las encargadas de llevar la Copa durante el recibimiento y destacó la cantidad de personas que se acercaron desde temprano para esperar al equipo.

“Es una sensación hermosa, no se puede explicar la gente que se acercó a alentarnos. Fue un sueño hecho realidad”, expresó Granatto después del arribo. La capitana también destacó el rendimiento del equipo en la definición y aseguró que fue “la mejor final” disputada por Argentina durante el año.

Las Leonas conquistaron el Mundial luego de empatar 1-1 ante Países Bajos durante el tiempo reglamentario y ganar 3-1 en los shoot-outs. Las locales se habían puesto en ventaja mediante Yibbi Jansen, mientras que Granatto convirtió el empate argentino.

En la definición, Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo marcaron para Argentina. La arquera Cristina Cosentino fue una de las figuras al detener tres ejecuciones neerlandesas, actuación que permitió al seleccionado quedarse con el título ante el vigente campeón mundial.

La consagración significó además el final de una extensa hegemonía de Países Bajos en la competencia. Las neerlandesas habían ganado los últimos tres Mundiales, disputados en 2014, 2018 y 2022, y buscaban alcanzar su cuarta corona consecutiva jugando como locales.

Argentina volvió a quedarse con el título después de 16 años y sumó la tercera estrella a su historial. Las anteriores conquistas habían sido Perth 2002 y Rosario 2010, mientras que Países Bajos continúa como el seleccionado más ganador de la competencia con nueve campeonatos.

Con su tercera consagración, Las Leonas quedaron como el segundo seleccionado con más títulos mundiales, por encima de Alemania y Australia, que tienen dos cada uno. El equipo argentino completó además el certamen sin derrotas y superó a las locales, que habían llegado a la final con seis victorias en igual cantidad de presentaciones.