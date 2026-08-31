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Histórica victoria de Mariano Navone ante Djokovic en el US Open

El tenista bonaerense Mariano Navone tuvo la actuación más importante de su carrera profesional tras revertir un marcador adverso y doblegar al serbio en cinco parciales sobre la pista central.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 07:37hs
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Mariano Navone batalló y venció a Djokovic en el estreno del US Open.

Mariano Navone batalló y venció a Djokovic en el estreno del US Open.

El tenista Mariano Navone (44°) tuvo este domingo por la noche un debut soñado en el US Open al vencer en un verdadero partidazo a cinco sets al serbio Novak Djokovic (5°). La “Nave” sacó adelante un gran partido y se quedó con la victoria ante el serbio por 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, en una batalla que duró 4 horas y 36 minutos para meterse en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Navone repite lo hecho por Thiago Tirante en el Masters 1000 de Cincinnati, que venía de derrotar a “Nole” en la segunda ronda de aquel torneo el sábado 15 de este mismo mes, en lo que también había sido el último juego de Djokovic, que acumula dos derrotas al hilo ante argentinos.

Histórico triunfo de Navone ante Djokovic

Mariano Navone logró una hazaña inolvidable en su presentación en el Abierto de Estados Unidos (US Open) al derrotar a Novak Djokovic en cinco sets, por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Ubicado en el puesto 47 del escalafón mundial, Navone se sobrepuso a una desventaja de dos sets a uno ante quien ostenta 24 coronas de Grand Slam y ocupa actualmente el quinto lugar del ranking.

La victoria, en el estadio Arthur Ashe, le permitió al oriundo de Nueve de Julio meterse en la segunda fase del cuarto y último torneo mayor del calendario deportivo

El cruce representó el primer enfrentamiento oficial entre ambos deportistas sobre la superficie dura de Nueva York.

El tenista argentino arribó al compromiso tras consolidar una gran campaña a lo largo del año, dónde pudo levantar el trofeo en el ATP 250 de Bucarest, alcanzó la definición en Ginebra y registró importantes festejos sobre cemento en los torneos Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

Por el lado del experimentado jugador nacido en Belgrado, la sorpresiva despedida frustró su aspiración de sumar un nuevo título Grand Slam en esta parte de la temporada. Aunque no cosechó trofeos durante los últimos meses, el serbio venía de disputar la final del Abierto de Australia y meterse entre los cuatro mejores sobre el césped de Wimbledon.

Mariano Navone Djokovic US Open
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