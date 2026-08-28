Kily González fue anunciado como nuevo DT del Inter Miami de Leo Messi

Cristian González tendrá su primera experiencia como entrenador en el exterior y asumirá al frente del equipo de Lionel Messi. Kily dejó una huella en Unión.

Cristian Kily González vuelve a ser noticia y esta vez por dar el gran salto de su carrera como entrenador. El exdirector técnico de Unión fue anunciado este jueves como nuevo entrenador de Inter Miami, el equipo que tiene como máxima figura a Lionel Messi y que atraviesa un momento de crisis deportiva.

El conjunto de Florida decidió finalizar el ciclo de Ángel Guillermo Hoyos debido a los malos resultados y eligió al entrenador argentino de 52 años para hacerse cargo de un plantel repleto de figuras. De todos modos, González asumirá oficialmente sus funciones una vez que obtenga los permisos de trabajo correspondientes .

Hasta entonces, Hoyos continuará de manera provisional al frente del equipo.

Un nuevo capítulo después de Unión

La llegada del Kily a Inter Miami representa un importante desafío y también el inicio de una nueva etapa en su carrera. El entrenador se encontraba sin club desde su salida de Platense en octubre de 2025, luego de un breve ciclo.

Antes de desembarcar en el Calamar, González dirigió a Rosario Central entre 2020 y 2022 y posteriormente llegó a Unión, donde permaneció entre 2023 y 2025.

Su paso por el Tatengue estuvo marcado por distintos momentos, con etapas de buenos resultados y otras de mayor irregularidad, hasta que finalmente dejó su cargo en 2025.

Ahora tendrá la posibilidad de volver a dirigir y hacerlo en un escenario completamente diferente: la MLS y un equipo encabezado por Messi.

El desafío de levantar a Inter Miami

El equipo de Miami ocupa actualmente el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS, pero llega al cambio de entrenador en medio de una pronunciada caída de rendimiento.

Inter Miami solamente consiguió un punto en sus últimas cinco presentaciones entre todas las competencias y además quedó eliminado de la Leagues Cup. La situación llevó a la dirigencia a tomar la decisión de finalizar el ciclo de Hoyos y apostar por González.

El próximo compromiso será este sábado frente a CF Montréal, por la MLS. Más adelante, el equipo tendrá además el importante desafío de disputar la final de la Campeones Cup ante Cruz Azul.

El Kily y Messi, viejos conocidos

La designación de González tiene además un particular vínculo con Messi. Ambos compartieron plantel en la Selección Argentina durante los comienzos del capitán argentino.

El Kily coincidió con Messi en los dos últimos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006: estuvieron juntos en el triunfo frente a Perú en Buenos Aires y en la derrota ante Uruguay en Montevideo.

Ahora, más de dos décadas después de aquellos primeros pasos con la camiseta argentina, González volverá a encontrarse con Messi, pero esta vez desde el lugar de entrenador.

Primera experiencia como DT fuera de Argentina

El desembarco en Inter Miami también marcará la primera experiencia de González como entrenador fuera del fútbol argentino.

Como futbolista, en cambio, el Kily sí tuvo una extensa trayectoria internacional. Jugó en Europa para Real Zaragoza, Valencia e Inter de Milán, mientras que en Argentina vistió las camisetas de Rosario Central, Boca y San Lorenzo.

Inter Miami CF reaches agreement with Cristian “Kily” González as new head coach.



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Como entrenador, su recorrido hasta ahora había estado limitado al fútbol argentino, con Central, Unión y Platense como sus principales experiencias.

Inter Miami será, entonces, su primera aventura internacional desde el banco y nada menos que al frente de un equipo que tiene a Lionel Messi como máxima estrella.

El quinto argentino consecutivo

Con la llegada del Kily, Inter Miami profundiza una tendencia particular: los últimos cinco entrenadores del club fueron argentinos.

Antes de González estuvieron Javier Morales, de manera interina, Gerardo Martino, Javier Mascherano y Ángel Guillermo Hoyos. Los otros dos entrenadores que tuvo la institución fueron el uruguayo Diego Alonso y el inglés Phil Neville.

Ahora será el turno de Cristian González, quien tendrá la difícil misión de devolverle estabilidad y resultados a un equipo que necesita reaccionar rápidamente.

Para el exentrenador de Unión será, además, la oportunidad de relanzar su carrera en uno de los equipos más importantes y mediáticos de la MLS.