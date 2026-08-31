Echeverri dejará el Manchester City y jugará en el Benfica a préstamo

Claudio “Diablito” Echeverri dejará nuevamente el Manchester City y tiene encaminada su incorporación al Benfica de Portugal, que negocia su llegada a préstamo por una temporada y con una opción de compra.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista argentino de 20 años no tendrá un lugar en la consideración del entrenador Enzo Maresca y el club inglés decidió volver a cederlo para que tenga mayor continuidad.

Las conversaciones entre Manchester City y Benfica se encuentran en su tramo final y las partes trabajan sobre los últimos detalles de la operación. El acuerdo previsto contempla una cesión por toda la temporada 2026/27 y una opción para que el conjunto portugués pueda adquirir posteriormente al jugador.

Echeverri regresó al City durante este mercado después de completar una temporada dividida entre Bayer Leverkusen de Alemania y Girona de España. Participó de la pretemporada inglesa e ingresó como suplente en los amistosos frente a Inter, Atlético de Madrid y un combinado de estrellas de la K-League, pero no sumó minutos en los primeros partidos oficiales de la temporada.

Con la llegada al Benfica, el ex River alcanzará su cuarto club europeo: Manchester City, Bayer Leverkusen, Girona y ahora el conjunto de Lisboa. Su recorrido por el continente comenzó oficialmente en febrero de 2025, cuando se incorporó al plantel que entonces conducía Pep Guardiola después de permanecer un año cedido en River tras haber sido comprado por el equipo inglés.

Su participación en Manchester City fue reducida y acumuló apenas tres partidos oficiales. Su único gol con la camiseta de los Citizens fue de tiro libre ante Al Ain durante el Mundial de Clubes 2025, encuentro en el que fue titular pero debió ser reemplazado por una lesión.

En agosto de 2025 fue cedido al Bayer Leverkusen por una temporada para buscar mayor continuidad en la Bundesliga. Allí disputó 11 encuentros y registró una asistencia, pero el préstamo fue interrumpido en enero y el argentino pasó al Girona para completar la temporada.

En España logró una mayor cantidad de minutos, aunque el Girona terminó perdiendo la categoría. Echeverri jugó 17 partidos con el conjunto catalán, convirtió un gol y entregó una asistencia, antes de regresar al Manchester City para comenzar la preparación de la nueva temporada.

El Benfica ya había intentado contratar al chaqueño cuando todavía pertenecía a River, pero no pudo competir económicamente con la propuesta realizada por Manchester City. El equipo inglés terminó comprándolo por 18,5 millones de euros y mantiene contrato con el futbolista hasta junio de 2028.

El argentino llegaría ahora a un Benfica que disputará la Europa League durante la temporada 2026/27 y en cuyo plantel también se encuentran sus compatriotas Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea.