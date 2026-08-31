Uno Santa Fe | Unión | Unión

Leo Madelón deberá meter mano más de la cuenta en Unión

Unión retoma los entrenamientos pensando en el partido del lunes 7 de septiembre ante Instituto, en el 15 de Abril. Leo Madelón, obligado a cambiar.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 12:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Leo Madelón deberá meter mano más de la cuenta en Unión

Prensa Unión

Unión dejó atrás el gran triunfo ante Sarmiento y desde este lunes comenzará a preparar el próximo desafío del Torneo Clausura. El plantel rojiblanco volverá a trabajar en Casa Unión con la cabeza puesta en Instituto de Córdoba, rival al que recibirá el lunes 7 de septiembre, desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril.

LEER MÁS: Madelón y el desafío como DT de Unión de vivir reconstruyendo equipos

La victoria 4-1 ante Sarmiento dejó varias conclusiones positivas para Leonardo Madelón, aunque también una preocupación concreta: Mauro Luna Diale debió abandonar el campo durante el primer tiempo por una molestia en el isquiotibial derecho.

Todo indica que se trataría de un desgarro de baja intensidad, una lesión que demandaría un período de recuperación que, en principio, lo dejaría afuera del compromiso ante Instituto. De confirmarse, el reemplazante natural será Ignacio Malcorra, quien justamente ingresó por Luna Diale y terminó siendo una de las grandes figuras del equipo junto a Cristian Tarragona.

La salida de Maizon cambia el escenario en Unión

Otro de los temas que deberá resolver Madelón es la partida de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia. La operación está prácticamente definida y obligará al entrenador a encontrar una nueva alternativa para ocupar ese lugar.

En principio, Matías Rocha y el juvenil Tomás Fagioli aparecen como las principales opciones internas para reemplazarlo. Sin embargo, Unión también tiene la posibilidad de salir al mercado para incorporar un futbolista que cubra esa vacante.

La dirigencia, además, mantiene abierta la chance de sumar otro jugador debido a la grave lesión de Lautaro Vargas, una situación que le permitiría al club buscar una alternativa adicional.

Mosqueira acelera su recuperación en Unión

Dentro del panorama de lesionados también aparece una noticia alentadora. Joaquín Mosqueira está evolucionando mucho mejor de lo esperado, tal como había adelantado Madelón. El mediocampista sufrió un esguince de rodilla y en un principio se especuló con una recuperación cercana a los dos meses, pero su evolución permite pensar en un regreso anticipado.

Su vuelta sería una muy buena noticia para un Unión que necesita recuperar efectivos para afrontar el tramo que viene.

¿Habrá cambios arriba?

Madelón también tiene una decisión futbolística por delante. Marcelo Estigarribia no atraviesa su mejor momento, aunque para el entrenador continúa siendo un titular indiscutido junto a Tarragona.

Sin embargo, la actuación de Eric Ramírez ante Sarmiento puede abrirle una puerta. El delantero tuvo pocos minutos, pero participó de la acción que terminó en el cuarto gol del Tatengue y dejó una buena impresión.

LEER MÁS: Unión encontró el rumbo y cambió su imagen: fútbol, contundencia y jerarquía

Por eso, la semana de entrenamientos servirá también para evaluar si existe la posibilidad de introducir alguna variante ofensiva.

Unión llega al trabajo después de una actuación contundente y una goleada que renovó el ánimo, pero Madelón ya tiene varias cuestiones para resolver: la lesión de Luna Diale, el reemplazo de Maizon, la recuperación de Mosqueira y la competencia que empieza a generarse en ataque. El objetivo es llegar al 7 de septiembre con la mayor cantidad de certezas posibles para recibir a Instituto.

Unión Madelón
Noticias relacionadas
horas decisivas: la lluvia de dolares que recibiria union por maizon rodriguez

Horas decisivas: la lluvia de dólares que recibiría Unión por Maizon Rodríguez

union, adentro de los playoffs: asi seria su primer cruce

Unión, adentro de los playoffs: así sería su primer cruce

Unión es el equipo más goleador del 2026 en el fútbol argentino de Primera División.

El dato que posiciona a Unión como el equipo más efectivo del fútbol argentino en 2026

union fue oficializado en la liga argentina para la temporada 2026/27

Unión fue oficializado en la Liga Argentina para la temporada 2026/27

Lo último

El video de despedida de Leo Messi de la Selección

El video de despedida de Leo Messi de la Selección

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

Las Leonas llegaron al país tras la histórica conquista en el Mundial de hockey

Las Leonas llegaron al país tras la histórica conquista en el Mundial de hockey

Último Momento
El video de despedida de Leo Messi de la Selección

El video de despedida de Leo Messi de la Selección

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

Las Leonas llegaron al país tras la histórica conquista en el Mundial de hockey

Las Leonas llegaron al país tras la histórica conquista en el Mundial de hockey

Echeverri dejará el Manchester City y jugará en el Benfica a préstamo

Echeverri dejará el Manchester City y jugará en el Benfica a préstamo

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección: Me vacié, ya no tengo más para dar

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Ovación
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección: Me vacié, ya no tengo más para dar

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

Los números que deja Messi en la Selección: 207 partidos, 125 goles y seis títulos

El video de despedida de Leo Messi de la Selección

El video de despedida de Leo Messi de la Selección

Leo Madelón deberá meter mano más de la cuenta en Unión

Leo Madelón deberá meter mano más de la cuenta en Unión

Histórica victoria de Mariano Navone ante Djokovic en el US Open

Histórica victoria de Mariano Navone ante Djokovic en el US Open

Policiales
Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus