El Zorro y el Loco dejaron su sello en el festival boxístico del Willie Pep

Organizado por el gimnasio Willie Pep, en el multiespacio Lemon Arena, en su última pelea como profesional, Tomás Di Lucca derrotó a Maldonado, y Jorge Solís, hizo lo propio con el reconquistense Solís

El Zorro Di Lucca colgó los guantes y se despidió con una victoria en el Lemon Arena, festival organizado por Willie Pep

Tal como estaba previsto, con notable éxito y una impecable organización, en el multiespacio Lemon Arena, ubicado en el kilómetro 14 de la ruta nacional 168, se llevó a cabo el tradicional festival boxístico que organiza el gimnasio Willie Pep de la ciudad de Santa Fe.

Fueron dos peleas profesionales, en la se produjo el retiro de el Zorro Di Lucca, que logró vencer a Cristian Maldonado, y la victoria de el Loco Solís ante Maximiliano Solís de Reconquista, y ocho combates amateurs, que fueron fiscalizados por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

Gran velada boxísitica en el Lemon Arena

En el festival boxístico organizado por Nacho y Leandro Doldán la noche tuvo su momento de emoción cuando llegó el semifondo. El mismo se desarrollo a cuatro rounds en categoría mediano, en el cual Tomás el Zorro Di Lucca del gimnasio Willie Pep derrotó por puntos a Cristian Maldonado de Cañada de Gómez.

El representante de barrio Alfonso, de 35 años, ganó por puntos en lo que fue su última pelea como rentado. Con lo cual, el púgil entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio de barrio Roma quedó con 6 peleas profesionales, con 3 ganadas por puntos, e igual cantidad de perdidas también por puntos. El Zorro empezó a los 22 años a boxear, y como amateur hizo unos 30 combates, de los cuales ganó 11 por la vía rápida, 13 se impuso por puntos, perdió 4 y cosechó 2 empates.

image Tomás Di Lucca se impuso en fallo unánime a Cristian Maldonado de Cañada de Gómez.

"Estoy muy contento por lo que significó la pelea, porque fue mi retiro" le dijo Di Lucca a UNO Santa Fe. El talentoso púgil santafesino comentó que "fue la última vez que subía al ring, todos los sentimientos encontrados en mi última pelea, y la verdad es que me encontré con un rival que no fue nada fácil. Sabíamos que había que buscarlo en la corta, había que ir cruzándolo, ganando el medio y la verdad es que se pudo lograr hacer ese trabajo. Estoy muy contento por como se resolvió la pelea".

Di Lucca se refirió a cual es el motivo del retiro y fue claro al subrayar que "puntual no hay una sola cuestión, pero estoy colgando los guantes por varias razones. Uno es que le dedico muchas horas al deporte, y tengo una nena de 7 años y quiero disfrutarla más a ella. Después tengo a mi papá enfermo, que por suerte se está recuperando". La victoria de el Zorro ante Maldonado fue por puntos con las siguientes tarjetas: Lisandro Maglin 39-37, Torcuato Arzeno 39-37 y Darío Gómez 39-37.

En el enfrentamiento estelar de la velada a la vera de la ruta nacional 168, en división superwelter a cuatro vueltas, Jorge el Loco Solís del gimnasio Willie Pep derrotó por puntos a Maximiliano Solis de Reconquista. Los jueces dieron en las tarjetas las siguientes resoluciones: Torcuarto Arzeno 40-36, Darío Gómez 40-36 y Lisandro Maglier 40-36. El árbitro del combate entre el santafesino y el reconquistense fue Leonardo Franco.

Los combates amateurs en el festival del Willie Pep

Previo a los dos combates profesionales se desarrollaron ocho peleas protagonizadas por púgiles amateurs que representaron a gimnasios de la capital santafesina, como así también de localidades vecinas como Laguna Paiva, Rafaela y la ciudad de Paraná. Es importante destacar que la fiscalización estuvo a cargo de José Baisetto, los árbitros fueron Ricardo Centurión y Leonardo Franco, mientras que como jueces actuaron Darío Gómez, Lisandro Maglier, Emmaneul Baisetto y Torcuato Arzeno.

image El santafesino Jorge el Loco Solís superó por puntos al reconquistense Solís.

Se produjeron los triunfos de Andrés Voinsard del Willipe sobre Junior Espinosa de Laguna Paiva por puntos a tres rounds en categoría hasta 56kg; Kevin Fernández del Willie Pep a Junior López del Thunder Box por puntos en hasta 69kg, Jerónimo Wild de Paraná a Arturo Gottardi del Willie Pep en hasta 75kg, y Valentin Miño del Willie Pep superó a Junior López de Colón en hasta 75kg.

Por su parte, en hasta 75kg, Camilo Ojeda del Willie Pep GPP a Luis Marinelli del Thunder Box, Nicolás Aguirre de Rafaela le GPP a Alex Molina del Willie Pep en hasta 75kg; Esteban Díaz del Willie Pep GPP a Alejandro Benítez de Rafaela en categoría pesado; y Bruno Encina del Willie Pep GPP a Bautista Mazzón del Training Center Box en hasta 81kg.