Sigue la tensión en Sauce Viejo: Asoem advierte un "apagón fiscal" y exige auditar el Festival del Pescador.

Tras varios meses del conflicto sindical, ahora Asoem advirtió que el Ejecutivo local no presentó las Cuentas de Inversión desde 2021 hasta 2025. Alerta por la falta de una Secretaría de Hacienda y opacidad en los millonarios números del Festival Provincial del Pescador.

La relación entre la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Asoem) y el intendente de Sauce Viejo , Mario Claudio Papaleo , sumó un nuevo e inesperado frente de conflicto. Esta vez, la disputa abandonó los reclamos sectoriales por las condiciones laborales y los polémicos descuentos por días de paro para adentrarse de lleno en el terreno de la legalidad institucional.

El gremio denunció públicamente un grave e inédito "apagón fiscal": el municipio acumula cinco ejercicios consecutivos sin presentar sus Cuentas de Inversión ante los organismos de control.

La Cuenta de Inversión es el documento técnico anual más importante que emite un gobierno, ya que funciona como la rendición final donde se demuestra detalladamente en qué y cómo se gastó el dinero aprobado por el Presupuesto. Según las leyes vigentes, el plazo de entrega vence indefectiblemente el 30 de abril de cada año posterior al ejercicio cerrado.

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Media década de opacidad presupuestaria

Para Asoem, la falta de balances correspondientes a los períodos 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 excede cualquier tipo de desprolijidad burocrática u omisión administrativa menor.

La entidad gremial sostiene que este vacío de información pública durante un lustro configura una decisión política deliberada que anula la capacidad del Concejo Municipal y de la ciudadanía de auditar el destino de los impuestos de los contribuyentes de Sauce Viejo.

Concentración de decisiones y un gabinete sin Secretaría de Hacienda

La gravedad institucional denunciada por el sindicato adquiere un cariz mucho más complejo al analizar la llamativa estructura jerárquica con la que se maneja actualmente la administración de la ciudad costera.

Este escenario de centralización administrativa coincide, de manera paradójica, con el álgido debate legislativo en torno al Presupuesto 2026. Tras ser remitido por el Ejecutivo, el plan de gastos sufrió modificaciones de fondo en el Concejo Municipal que luego derivaron en un veto parcial por parte del propio intendente.

Desde Asoem remarcaron la flagrante contradicción de estar discutiendo nuevas previsiones de gastos millonarios para este año cuando se desconoce por completo el estado real de las cuentas y las deudas de los últimos cinco años precedentes.

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La lupa sobre los fondos del Festival Provincial del Pescador

Uno de los puntos del documento sindical que mayor impacto causó en la comunidad de Sauce Viejo es la exigencia de transparencia sobre los recursos asignados a los eventos masivos locales. El gremio apuntó de manera directa contra el Festival Provincial del Pescador, el megaevento cultural y turístico de relevancia regional que se financia de manera directa con arcas públicas.

"La transparencia no es una concesión graciosa del gobierno de turno; es una obligación institucional y una condición indispensable para fortalecer la democracia local", sentenciaron con dureza desde la comisión directiva de Asoem. El gremio argumentó que mientras los trabajadores municipales padecen severas dificultades operativas diarias para sostener los servicios básicos en las calles, la administración centralizada prefiere eludir los mecanismos de rendición de cuentas.

Ante este panorama de vulnerabilidad institucional, el sindicato solicitó la actuación inmediata de los organismos de control competentes de la provincia de Santa Fe para auditar de forma externa las finanzas de Sauce Viejo, forzar la regularización del envío de documentación al Concejo y determinar las responsabilidades legales que puedan caberle a los funcionarios responsables de este ocultamiento de información pública.