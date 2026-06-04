Uno Santa Fe | Santa Fe | Sauce Viejo

Sigue la tensión en Sauce Viejo: Asoem advierte un "apagón fiscal" y exige auditar el Festival del Pescador

Tras varios meses del conflicto sindical, ahora Asoem advirtió que el Ejecutivo local no presentó las Cuentas de Inversión desde 2021 hasta 2025. Alerta por la falta de una Secretaría de Hacienda y opacidad en los millonarios números del Festival Provincial del Pescador.

4 de junio 2026 · 19:49hs
Sigue la tensión en Sauce Viejo: Asoem advierte un apagón fiscal y exige auditar el Festival del Pescador.

gentileza

Sigue la tensión en Sauce Viejo: Asoem advierte un "apagón fiscal" y exige auditar el Festival del Pescador.

La relación entre la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Asoem) y el intendente de Sauce Viejo, Mario Claudio Papaleo, sumó un nuevo e inesperado frente de conflicto. Esta vez, la disputa abandonó los reclamos sectoriales por las condiciones laborales y los polémicos descuentos por días de paro para adentrarse de lleno en el terreno de la legalidad institucional.

El gremio denunció públicamente un grave e inédito "apagón fiscal": el municipio acumula cinco ejercicios consecutivos sin presentar sus Cuentas de Inversión ante los organismos de control.

La Cuenta de Inversión es el documento técnico anual más importante que emite un gobierno, ya que funciona como la rendición final donde se demuestra detalladamente en qué y cómo se gastó el dinero aprobado por el Presupuesto. Según las leyes vigentes, el plazo de entrega vence indefectiblemente el 30 de abril de cada año posterior al ejercicio cerrado.

LEER MÁS: Crece la tensión en Sauce Viejo: denuncian "descuentos ilegales" a trabajadores por paros en la municipalidad

Media década de opacidad presupuestaria

Para Asoem, la falta de balances correspondientes a los períodos 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 excede cualquier tipo de desprolijidad burocrática u omisión administrativa menor.

La entidad gremial sostiene que este vacío de información pública durante un lustro configura una decisión política deliberada que anula la capacidad del Concejo Municipal y de la ciudadanía de auditar el destino de los impuestos de los contribuyentes de Sauce Viejo.

Concentración de decisiones y un gabinete sin Secretaría de Hacienda

La gravedad institucional denunciada por el sindicato adquiere un cariz mucho más complejo al analizar la llamativa estructura jerárquica con la que se maneja actualmente la administración de la ciudad costera.

Este escenario de centralización administrativa coincide, de manera paradójica, con el álgido debate legislativo en torno al Presupuesto 2026. Tras ser remitido por el Ejecutivo, el plan de gastos sufrió modificaciones de fondo en el Concejo Municipal que luego derivaron en un veto parcial por parte del propio intendente.

Desde Asoem remarcaron la flagrante contradicción de estar discutiendo nuevas previsiones de gastos millonarios para este año cuando se desconoce por completo el estado real de las cuentas y las deudas de los últimos cinco años precedentes.

LEER MÁS: El intendente de Sauce Viejo Mario Papaleo calificó de "apretada mafiosa" las acciones del sindicato Asoem

La lupa sobre los fondos del Festival Provincial del Pescador

Uno de los puntos del documento sindical que mayor impacto causó en la comunidad de Sauce Viejo es la exigencia de transparencia sobre los recursos asignados a los eventos masivos locales. El gremio apuntó de manera directa contra el Festival Provincial del Pescador, el megaevento cultural y turístico de relevancia regional que se financia de manera directa con arcas públicas.

"La transparencia no es una concesión graciosa del gobierno de turno; es una obligación institucional y una condición indispensable para fortalecer la democracia local", sentenciaron con dureza desde la comisión directiva de Asoem. El gremio argumentó que mientras los trabajadores municipales padecen severas dificultades operativas diarias para sostener los servicios básicos en las calles, la administración centralizada prefiere eludir los mecanismos de rendición de cuentas.

Ante este panorama de vulnerabilidad institucional, el sindicato solicitó la actuación inmediata de los organismos de control competentes de la provincia de Santa Fe para auditar de forma externa las finanzas de Sauce Viejo, forzar la regularización del envío de documentación al Concejo y determinar las responsabilidades legales que puedan caberle a los funcionarios responsables de este ocultamiento de información pública.

Sauce Viejo Asoem pescador Festival hacienda
Noticias relacionadas
El seleccionado mayor de Santa Fe perdió ante Selknam de Chile por 36 a 12 en Sauce Viejo.

Santa Fe cayó de local en Sauce Viejo en un amistoso de carácter internacional

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por vicios paritarios

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por "vicios" paritarios

Problemas de tránsito poda y basura: las prioridades que los vecinos del Este le plantearon al municipio

Problemas de tránsito, poda y basura: las prioridades que los vecinos del Este le plantearon al municipio

El corredor costero santafesino, sin defensa hídrica desde Rincón Norte hasta Arroyo Leyes, espera una obra licitada en 2023 que nunca se adjudicó.

Alerta por "El Niño": Rincón y Arroyo Leyes reclaman por una obra licitada dos veces y nunca adjudicada

Lo último

Arruabarrena aparece como candidato para volver a dirigir a Boca

Arruabarrena aparece como candidato para volver a dirigir a Boca

Argentina podría ingresar al Mundial en el primer puesto del ranking FIFA

Argentina podría ingresar al Mundial en el primer puesto del ranking FIFA

Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca: Duele bastante

Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca: "Duele bastante"

Último Momento
Arruabarrena aparece como candidato para volver a dirigir a Boca

Arruabarrena aparece como candidato para volver a dirigir a Boca

Argentina podría ingresar al Mundial en el primer puesto del ranking FIFA

Argentina podría ingresar al Mundial en el primer puesto del ranking FIFA

Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca: Duele bastante

Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca: "Duele bastante"

Problemas de tránsito, poda y basura: las prioridades que los vecinos del Este le plantearon al municipio

Problemas de tránsito, poda y basura: las prioridades que los vecinos del Este le plantearon al municipio

Quedó en prisión preventiva el joven que intentó matar a balazos a un policía en barrio San Lorenzo

Quedó en prisión preventiva el joven que intentó matar a balazos a un policía en barrio San Lorenzo

Ovación
Peinipil se gana un lugar entre los mejores laterales de la Primera Nacional

Peinipil se gana un lugar entre los mejores laterales de la Primera Nacional

La reserva de Unión le ganó a Godoy Cruz y sueña con llegar a los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Godoy Cruz y sueña con llegar a los playoffs

Argentina podría ingresar al Mundial en el primer puesto del ranking FIFA

Argentina podría ingresar al Mundial en el primer puesto del ranking FIFA

Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca: Duele bastante

Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca: "Duele bastante"

Arruabarrena aparece como candidato para volver a dirigir a Boca

Arruabarrena aparece como candidato para volver a dirigir a Boca

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco