En lo que promete ser un partidazo, Belgrano recibe a Argentinos Juniors El Pirata, último campeón del fútbol argentino, será local ante el Bicho que ganó sus dos primeros partidos en el torneo 1 de agosto 2026 · 11:49hs

Belgrano recibe este sábado a Argentinos Juniors.

En el estadio Julio César Villagra, Belgrano recibe a Argentinos Juniors este sábado desde las 18, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El Pirata, vigente campeón, tendrá una parada difícil ante el equipo de Nicolás Diez, que ganó en sus dos presentaciones.

Cómo llegan Belgrano y Argentinos Juniors al duelo por el Torneo Clausura El Pirata, vigente campeón del fútbol argentino, debutó con triunfo ante Rosario Central, y ahora deberá hacer un buen papel en condición de local ante Argentinos Juniors, a quien eliminó en semifinales del Torneo Apertura. En la segunda fecha no jugó ya que debía enfrentarse a Tigre, que jugó por Copa Sudamericana.

Por su parte, el Bicho viene pisando fuerte en el torneo y se impuso ante Sarmiento por 3 a 2 en el debut y goleó a Estudiantes (RC) en la segunda jornada. De la mano de Diez, el conjunto de La Paternal encontró una identidad y buscará reponerse tras la última derrota por penales ante los cordobeses. Probables formaciones Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski. Argentinos: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Santino Gianini, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Alan Lescano; Tomás Molina, Facundo Jainikoski, Gastón Verón. DT: Nicolás Diez. Árbitro: Carlos Andrés Gariano VAR: Silvio Trucco Estadio: Julio César Villagra Hora: 18 TV: ESPN Premium