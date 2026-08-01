En el estadio Julio César Villagra, Belgrano recibe a Argentinos Juniors este sábado desde las 18, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El Pirata, vigente campeón, tendrá una parada difícil ante el equipo de Nicolás Diez, que ganó en sus dos presentaciones.
En lo que promete ser un partidazo, Belgrano recibe a Argentinos Juniors
El Pirata, último campeón del fútbol argentino, será local ante el Bicho que ganó sus dos primeros partidos en el torneo
Cómo llegan Belgrano y Argentinos Juniors al duelo por el Torneo Clausura
El Pirata, vigente campeón del fútbol argentino, debutó con triunfo ante Rosario Central, y ahora deberá hacer un buen papel en condición de local ante Argentinos Juniors, a quien eliminó en semifinales del Torneo Apertura. En la segunda fecha no jugó ya que debía enfrentarse a Tigre, que jugó por Copa Sudamericana.
Por su parte, el Bicho viene pisando fuerte en el torneo y se impuso ante Sarmiento por 3 a 2 en el debut y goleó a Estudiantes (RC) en la segunda jornada. De la mano de Diez, el conjunto de La Paternal encontró una identidad y buscará reponerse tras la última derrota por penales ante los cordobeses.
Probables formaciones
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Argentinos: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Santino Gianini, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Alan Lescano; Tomás Molina, Facundo Jainikoski, Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Árbitro: Carlos Andrés Gariano
VAR: Silvio Trucco
Estadio: Julio César Villagra
Hora: 18
TV: ESPN Premium