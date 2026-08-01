La victoria de Banco ante el último campeón y el éxito holgado de República ante Gimnasia se destacaron en la continuidad de la primera jornada.
Con varias sorpresas siguió la fecha inicial del Prefederal
Se puso en marcha el Torneo Prefederal, donde se destacaron las victorias de Banco Provincial, República del Oeste, Colón de San Justo y Rivadavia.
Por Ovación
Asimismo, Colón (SJ) aprovechó las ausencias del Sabalero y Rivadavia en el segundo tiempo pudo quebrar a CUST A.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 1
Miércoles 29 de julio
El Quillá 72 (Iñaki Uriona 20) - Alma Juniors 80 (Facundo Breques 21) (Zona B)
Viernes 31 de julio
CUST A 57 (Ulises Rodríguez 14) - Rivadavia Juniors 68 (Leonel Sosa 22) (Zona A)
Banco Provincial 82 (Alejo Suñe 18) - Almagro A 79 (Leonardo Strack 23) (Zona A)
Colón (SF) 65 (Adrián Herrera 26) - Colón (SJ) 77 (Román Marchisio 15) (Zona A)
República del Oeste 78 (Franco Albizzatti 20) - Gimnasia 59 (León Alfonso 12) (Zona B)
Miércoles 5 de agosto
21.30 Unión (SF) vs. Sanjustino (Zona B)