La Perla ganó un partido clave en el adelantado del Apertura José Luis Burtovoy

En el Coloso del Oeste, La Perla del Oeste se impuso por la mínima diferencia a Sanjustino y sumó más que tres puntos en sus aspiraciones de consagrarse campeón

La Perla ganó en San Justo y se mantiene como uno de los líderes del certamen liguista.

La Perla consiguió festejar en el Portón del Norte. Concretamente, en el barrio de Mataderos de San Justo comenzó a disputarse la penúltima jornada del campeonato de la máxima división de la Liga Santafesina : Los recreínos se impusieron por la mínima y quedaron en soledad en la cima de las posiciones, donde todavía falta jugar Colón de San Justo. Si bien la victoria lo hubiera dejado con chances matemáticas, Marcelo Molina tomó recaudos y dosifico físicamente algunos jugadores que serán titulares el miércoles por Copa Santa Fe.

El Verde deja atrás un Torneo Apertura que en las pasadas dos temporadas lo tuvo como campeón, en 2024 siendo ganador e invicto con una igualdad y todas las demás victorias, y el Apertura del 2026, dónde explayarnos acerca de ese título es caer en redundancia ya que está grabado a fuego en el mundo de Liga Santafesina de Fútbol. En la última fecha, Sanjustino visitará a Universidad del Litoral en Colonia San José, mientras que La Perla del Oeste será anfitrión de Ateneo Inmaculada. Además, Colón de San Justo visitará a Las Flores en el Alberto Garau de la capital provincial.

La Perla ganó un partido clave en San Justo

En el barrio de Mataderos, La Perla del Oeste se impuso a Sanjustino por 1 a 0 bajo el arbitraje Joaquín Urbani. En medio de un clima amenazante, los dirigidos por Andrés Formento vencieron por la mínima diferencia al Matador con un gol de Lucas Ojeda a los 7 minutos del primer tiempo. Se festejó esta victoria en Recreo y en todos los seguidores del azulgrana, porque La Perla logró conservar la punta del campeonato.

La otra gran incidencia fue el penal fallado por Nehemías Gonzalez, el máximo artillero del certamen liguista, cuyo remate pegó en la base del palo y se fue afuera, una oportunidad que le habría podido significar el empate a los dueños de casa que no pudieron, con una formación alternativa vencer al gran equipo de barrio el Jardín de Recreo, que está haciendo una gran campaña, y pelea el primer puesto con Colón de San Justo.

La Perla ganó en San Justo, en la penúltima parada del certamen Polaca Burtovoy. Está cerca, lo acaricia, pero falta, lo que va a pasar con Colón de San Justo y su partido frente a Cosmos en el Mercedes Alesso de Bieler, y queda todavía una fecha por jugarse.

El trabajo en el Coloso del Oeste, el cuadro de Recreo lo hizo. Logró conseguir el triunfo, ante un rival y en una cancha siempre dificil. Nada más y nada menos que al último campeón del Apertura del año pasado. En el complemento el partido se planchó, no hubo más nada que hacer, dio la sensación como que ambos no se animaron a más, y fue una gran victoria, en busca de su objetivo de salir campeón.

La gran figura del cotejo fue el arquero de Sanjustino, Cristian Reginelli, ya que La Perla tuvo varias chances de ampliar la diferencia, sobre todo en el primer tiempo, con un par de jugadas, varios remates que tenían destino red, y allí fue que apareció el uno local. El más claro fue la de Miranda que tapó bien el guardameta local, y después tuvo un par el Kuki Márquez para liquidarlo, pero no pudo ante la buena respuesta del uno anfitrión.

Sanjustino: Cristian Reginelli, Pablo Barbero, Santiago Peralta, Pablo Ayala, Ramiro Gorosito, Tomás Ramírez, Nehemías González, Diego Babon, Mauro Camuzzi, Joel Villar y Lisandro Merlino. DT: Marcelo Medina. Suplentes: Franco Capello, Agustín Pereyra, Alejo Macellari, Maximiliano Trullet, Lorenzo González, Matías Ayala Vera y Matías Benegas.

La Perla del Oeste: Lisandro Aragni, Nahuel Mar, Nahuel Medina, Rabel Osta, Julio Ocampo, Natahael Acosta, Lucas Ojeda, Mauro Romero, Fernándo Márquez, Germán Mayenfisch y Facundo Casas. DT: Andrés Formento. Suplentes: Matías Oñeva, Juan Mendoza, Erick Wenik, Diego Mazzon, Tizziano Miranda, Arian García y Agustín Vega.

Sanjustino, con una formacion alternativa, cayó de local, y ahora el foco está puesto en Copa Santa Fe.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste 49, Colón de San Justo 46; Sanjustino 42, Sportivo Guadalupe 39, La Salle Jobson 33, Juventud Unida 28, Ciclón Racing y Colón 27, Cosmos e Independiente 25; El Quillá y Ateneo Inmaculada 24, Gimnasia y Esgrima 23, Unión 22, Nacional y Nobleza 21; Academia Cabrera y Universidad 19, Las Flores II, Newell´s y Ciclón Norte 18, Deportivo Santa Rosa 8.

Si las condiciones climáticas así lo permiten, y fundamentalmente los campos de juegos, por las intensas precipitaciones registradas en la madrugada de la región, se deberían jugar los siguientes cotejos: Colón de San Justo con Cosmos (Gastón Freyre), Ateneo Inmaculada con Gimnasia (Ariel Correa), Juventud Unida con Independiente (Juan Bonnin), Náutico El Quillá con Academia Cabrera (Nicolás Mottier), Colón con Ciclón Racing (Miguel Mesquida), Nacional con Ciclón Norte (Rubén Fernández), Sportivo Guadalupe con Newell´s (Maximiliano Moya), Deportivo Santa Rosa con Nobleza (Ángel Cristoforato) y La Salle Jobson con Las Flores II (Lucas Muga). Es importante señalar que Unión - Universidad, se jugará el próximo miércoles a las 21hs en cancha de Independiente.

En el certamen de Primera B

En cuanto a la fecha 19 del Apertura de Primera B, el único adelantado de la programación, fue suspendido a los 13 minutos del segundo tiempo en el predio Nery Pumpido por las inclemencias del tiempo. Hasta ese momento se imponía El Cadi de Rincón por 1 a 0 sobre Deportivo Agua con gol de Axel Sales Rubio, en un cotejo que fue arbitrado por Ignacio Castellano.

En la presente jornada de sábado 1° de agosto, si las condiciones climáticas y los campos de juego lo permiten, se disputará el resto de la programación con estos cruces: Los Canarios con Nuevo Horizonte, Loyola con El Pozo, Atlético Floresta con Don Salvador, Defensores de Peñaloza con Atenas, Los Juveniles con Vecinal Gálvez, Banco Provincial con Santa Fe Fútbol, Atlético Arroyo Leyes con San Cristóbal, Los Piratitas con Pucará, Defensores de Alto Verde con Belgrano de Coronda.