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La Liga Santafesina decidió suspender la actividad debido a las condiciones climáticas

Este sábado, la Liga Santafesina emitió un comunicado anunciando la suspensión de los partidos que debían jugarse este sábado

Ovación

Por Ovación

1 de agosto 2026 · 10:15hs
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La Liga Santafesina anunció la suspensión de los partidos que debían jugarse este sábado.

La Liga Santafesina anunció la suspensión de los partidos que debían jugarse este sábado.

Como era lógico de suponer y en virtud de las inclemencias del tiempo, este sábado no habrá actividad en los torneos que organiza la Liga Santafesina

Programación suspendida por las lluvias

En un comunicado oficial emitido por la Liga Santafesina en la mañana de este sábado se confirma que "Dadas las condiciones del tiempo adversas que vienen produciéndose en la región en las últimas horas, se suspendieron las actividades en la Segunda División del fútbol masculino y la Primera División del fútbol femenino.

Respecto de los partidos de la Primera División del masculino, el único partido que no está postergado aún es el de La Salle y Las Flores en Cabaña Leiva".

Tambien fue postergado el cotejo que debía afrontar Unión de Santa Fe frente a Atlético Tostado por la Copa Santa Fe, tambien por razones meteorológicas. Es importante señalar que Unión con Universidad, se jugará el próximo miércoles a las 21hs en cancha de Independiente de la ciudad de Santo Tomé.

Liga Santafesina actividad
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