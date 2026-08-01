Mauro Luna Diale no fue habilitado y sería baja en Unión

El delantero no podrá estar a disposición de Leonardo Madelón para el partido de este sábado en Mendoza debido a que todavía no arribó el transfer internacional desde Akhmat Grozny. Misael Aguirre seguiría entre los titulares.

Unión recibió una buena y una mala noticia en la previa del partido de este sábado frente a Gimnasia de Mendoza. Mientras varios de los refuerzos quedaron en condiciones de ser convocados tras levantarse las inhibiciones en FIFA, Mauro Luna Diale no llegó a tiempo con la documentación internacional y, salvo un giro de último momento, no podrá hacer su esperado regreso con la camiseta rojiblanca.

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El delantero dependía de la habilitación proveniente del Akhmat Grozny, de Chechenia, trámite que recién pudo iniciarse una vez que Unión quedó liberado de las inhibiciones impuestas por FIFA, situación que se resolvió durante la jornada del viernes.

El tiempo terminó jugando en contra del club santafesino y, al menos por ahora, Luna Diale no estará disponible para visitar al Lobo mendocino.

Madelón tuvo que modificar los planes en Unión

La ausencia del atacante obligó a Leonardo Madelón a cambiar la idea que tenía para el equipo titular.

La intención del entrenador era que Luna Diale apareciera desde el arranque, ocupando un lugar en la ofensiva y permitiendo que Ignacio Malcorra se moviera con libertad por detrás de los delanteros.

Sin embargo, al no llegar la habilitación, Misael Aguirre conservará su lugar en la formación inicial, mientras que Malcorra volverá a desempeñarse sobre el sector izquierdo del mediocampo.

De todos modos, en Unión mantienen una mínima esperanza de que la documentación pueda resolverse sobre la hora, aunque el escenario es complejo y hoy la realidad indica que el ex Rosario Central deberá esperar una semana más para volver a vestir la camiseta rojiblanca.

Los otros refuerzos, disponibles en Unión

La situación de Luna Diale contrasta con la de otros futbolistas incorporados en este mercado.

Tras el levantamiento de las inhibiciones, Juan De Dios Pintado, Eric Ramírez, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra quedaron habilitados para integrar la convocatoria.

De hecho, Mosqueira y Malcorra serán titulares frente a Gimnasia de Mendoza, mientras que Eric Ramírez y Pintado aparecen como alternativas para ingresar durante el encuentro.

Por su parte, el defensor uruguayo Matías Rocha, recientemente incorporado desde el Arouca de Portugal, recién llegará la próxima semana a Santa Fe para incorporarse al plantel.

Un regreso que genera ilusión en Unión

La expectativa por la vuelta de Luna Diale no es casual. En su primer ciclo en Unión dejó muy buenos rendimientos y se transformó en uno de los futbolistas más determinantes del equipo.

Desde su debut en 2020 disputó 130 partidos oficiales, convirtió 19 goles y entregó 13 asistencias, participando en torneos locales, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

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Su mejor temporada en materia goleadora fue la Liga Profesional 2021, cuando marcó cuatro tantos en apenas 12 partidos, mientras que en 2023 volvió a ser una pieza importante, con tres goles y tres asistencias en la Liga Profesional.

En 2024, antes de emigrar, también mostró su influencia ofensiva: disputó 19 encuentros entre Copa de la Liga, Liga Profesional y Copa Argentina, con dos goles y cuatro asistencias, números que alimentan la ilusión de los hinchas por volver a verlo como una de las principales armas ofensivas del equipo de Madelón.

Por ahora, esa espera deberá extenderse algunos días más. El ansiado reestreno tendrá que postergarse hasta que llegue la habilitación internacional que le permita volver oficialmente a las canchas con la camiseta de Unión.