Santo Tomé: policías frustraron el asalto a una casa, balearon al ladrón que los enfrentó y le incautan un revólver 32

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en pasaje Formosa al 2.000. El dueño de casa se enfrentó al ladrón para evitar el asalto. Ante la llegada de la Policía, el asaltante intentó escapar, apuntó con un revólver a un oficial y fue neutralizado a balazos.

Esta madrugada de sábado, un delincuente violentó una abertura e ingresó a robar en una vivienda ubicada sobre pasaje Formosa al 2000 en la zona sur de Santo Tomé . El dueño de casa opuso una férrea resistencia al ladrón. Llegó la Policía, persiguieron al delincuente, que los apuntó y resultó baleado en una pierna.

Cuando los oficiales llegaron a la vivienda de pasaje Formosa al 2000 se encontraron con la víctima y con el delincuente en pleno forcejeo. Los dos oficiales del Comando le impartieron la voz de "Alto Policía", el delincuente giró y apuntó a los dos oficiales, e inmediatamente se alejó corriendo.

Uno de los dos policías se quedó con la víctima, el restante salió a perseguir al delincuente hasta que llegaron a la esquina de Rivadavia y pasaje Formosa, cuando el ladrón giró y apuntó al policía, que repelió y le disparó en la zona baja del cuerpo, impactando en una pierna. Luego, con el delincuente neutralizado y esposado, secuestraron de un pastizal el revólver calibre 32 cargado del ladrón.

Traslado y asistencia del ladrón

Luego, llegaron otros oficiales del Comando y de Orden Público, mientras una ambulancia con custodia policial, trasladaron al delincuente herido e identificado como A. E. D. de 33 años hasta el Samco santotomesino en primera instancia, y luego, también con custodia policial fue derivado en otra ambulancia hasta el hospital Cullen de la capital santafesina.

Allí fue recibido por los médicos de la Emergentología en el shockroom donde se diagnosticó que presentaba una herida de arma de fuego en una pierna con orificio de salida. La víctima del asalto y propietario de la vivienda de calle Formosa al 2000, por su parte, fue trasladada para su revisión y presentó lesiones leves.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que tenga custodia policial permanente mientras permanezca internado, y luego que sea identificado.

El fiscal ordenó además la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y los peritajes criminalísticos de rigor. Ese trabajo fue realizado y estuvo a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, entre ellos el análisis de las prendas secuestradas. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio, lesiones,amenazas calificadas, portación indebida de arma de fuego, violación de domicidio y daños.