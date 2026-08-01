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La UEFA le suelta la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza

El presidente de la FIFA está en la mira luego de su iniciativa de vender una participación del Mundial.

Ovación

Por Ovación

1 de agosto 2026 · 12:11hs
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La UEFA le suelta la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza

La UEFA celebró este sábado que la FIFA haya dado marcha atrás en su iniciativa de vender una participación del Mundial, aunque aclaró que el suizo Gianni Infantino, quien preside el ente madre del fútbol, ya no tiene su confianza.

A través de un comunicado, la UEFA exigió que rindan cuentas aquellos responsables de "planes secretos que se tramitan por la vía rápida", e hizo énfasis en que Infantino "perdió la confianza" tanto de la confederación europea como de "otros muchos miembros de la familia del fútbol".

Por otra parte, la UEFA le agradeció "a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, asociaciones y confederaciones que se opusieron al proyecto, así como a los numerosos primeros ministros jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está a la venta".

La advertencia de la UEFA para la FIFA

En este sentido, lanzó una advertencia al asegurar que "no podemos seguir así, con planes secretos tramados a toda prisa por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas".

Con respecto a la manera de actuar de Infantino, cuestionó: "Contando con unas reservas superiores a los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las asociaciones en beneficio del deporte", y agregó: "La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward ya existente".

Por último, el ente madre del fútbol europeo destacó que la decisión de dar marcha atrás la venta de parte del Mundial "es una victoria para todo el mundo del fútbol", aunque advirtió: "No debe ser el final de la historia. La propuesta ha quedado atrás. La tarea de construir la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar".

UEFA Infantino FIFA
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