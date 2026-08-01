Buscando levantar, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Banfield El elenco cordobés viene de ser goleado por Argentinos Juniors y este sábado recibirá al Taladro con el objetivo de mejorar la imagen y sumar un triunfo 1 de agosto 2026 · 11:38hs

Estudiantes de Río Cuarto recibe este sábado a Banfield.

Estudiantes de Río Cuarto y Banfield jugarán este sábado desde las 15.30, en el estadio Antonio Candini, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El León del Imperio viene de ser goleado por Argentinos Juniors y recibe al Taladro, que llega con más descanso.

Cómo llegan Estudiantes de Río Cuarto y Banfield al duelo por el Torneo Clausura Estudiantes de Río Cuarto había ganado 1-0 ante Tigre en su debut, pero viene de recibir un duro golpe. En La Paternal, fue goleado 3-0 ante Argentinos Juniors y necesita levantarse rápidamente para no perder la confianza.

Banfield cayó ante Huracán en el debut del campeonato pero se repuso y viene de derrotar 3-2 a Sarmiento. Con un doblete de Tiziano Perrotta y otro de Bruno Sepúlveda, el Taladro obtuvo de local un triunfo vital de cara a lo que viene. Por otro lado, quien dejó el club es el colombiano Danilo Arboleda, que reforzó a San Lorenzo. Probables formaciones Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubém Forestello. Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar, Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio. Árbitro: Jorge Baliño VAR: Fernando Espinoza Estadio: Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini Hora: 15.30 TV: TNT Sports Premium