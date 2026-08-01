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Racing que viene invicto, recibe a Tigre que perdió sus dos partidos

Este sábado desde las 20.30 Racing que llega invicto con un triunfo y un empate, será local ante Tigre que no sumó en el torneo

1 de agosto 2026 · 12:02hs
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Racing jugará este sábado ante Tigre.

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Racing jugará este sábado ante Tigre.

En el estadio Presidente Perón, Racing recibe a Tigre este sábado desde las 20.30, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El local, bajo el mando de Juan Pablo Vojvoda, viene de empatar ante Central como visitante, y ahora buscará volver a sumar de a tres ante el Matador, que clasificó a octavos de final de Copa Sudamericana.

Cómo llegan Racing y Tigre al duelo por el Torneo Clausura

La Academia, que empezó a paso firme el nuevo ciclo conducido por Juan Pablo Vojvoda, empató sin goles en un partido difícil en el Gigante de Arroyito y acumula cuatro puntos de seis posibles. Ahora, con el regreso de Adrián "Maravilla" Martínez, que había sido suspendido por dos fechas, buscará volver a la senda de la victoria ante el conjunto de Victoria.

Por su parte, los de Diego Dabove llegan a Avellaneda en un momento irregular. Al comienzo del semestre fueron eliminados de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, perdieron en el debut por el torneo local ante Estudiantes de Río Cuarto y en su última presentación por Copa Sudamericana ante Nacional. De todas formas, la goleada como visitantes en el partido de ida les alcanzó para clasificar a octavos, y encararán la tercera jornada de la Liga Profesional con la ilusión de sumar sus primeras unidades.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza o Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Lautaro Díaz o Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Santiago González, Jalil Elías; Santiago López, Gonzalo Martínez; Jabes Saralegui; e Ignacio Russo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: José Carreras

Estadio: Presidente Perón

Hora: 20.30

TV: TNT Sports

Racing Tigre
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