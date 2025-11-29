En medio del conflicto con la AFA, Estudiantes visita a Central Córdoba

Luego de ser sancionado por la AFA, Estudiantes visitará este sábado a Central Córdoba buscando un lugar en las semifinales del Torneo Clausura

Central Córdoba y Estudiantes jugarán este sábado desde las 21.30 en el Estadio Madre de Ciudades, por los cuartos de final del Torneo Clausura . El Ferroviario viene de dejar en el camino a San Lorenzo en un partido polémico; el Pincha (que fue sancionado por AFA) le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central y lo dejó afuera en Arroyito.

Tras quedar 4° en la zona A, Central Córdoba se topó con San Lorenzo en los octavos de final. En un partido parejo y con polémico arbitraje de Nazareno Arasa, lo superó 2-1 con goles de Lucas Varaldo y José Florentín y avanzó a cuartos. En la conferencia de prensa post partido, Omar de Felippe sacó pecho y defendió a sus jugadores: “Nos pegaron mucho durante todo el año. Está bien… pero tenemos que ver que hay un buen equipo también".

Por otro lado, Estudiantes quedó 8° en la Zona B y se metió en los playoffs tras una serie de resultados. El Pincha fue 'de punto' a Arroyito para visitar a Rosario Central, que el jueves anterior había recibido el título de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual. Sin embargo, se hizo fuerte: realizó el pasillo de espaldas a los jugadores y lo derrotó 1-0 con gol de Edwuin Cetré.

Luego de varios días de especulación, el Tribunal de Disciplina resolvió sancionar a los futbolistas y a Juan Sebastián Verón por la acción realizada, pero la Brujita no se quedó de brazos cruzados: mantuvo un cónclave con el plantel y se expidió contra la AFA por "graves amenazas".

En cuanto a lo deportivo, Santiago Ascacibar reemplazará al expulsado Mikel Amondarain en el duelo crucial ante Central Córdoba, que tendrá 4000 pincharratas en el Madre de Ciudades.

Probables formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar de Felippe.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Silvio Trucco

Hora: 21.30

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Madre de Ciudades