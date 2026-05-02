Estudiantes va por la cima ante Platense en Vicente López

Estudiantes visita a Platense con la obligación de ganar para quedarse con el primer puesto de la Zona A. El local, ya sin chances, piensa en la Copa.

Platense y Estudiantes se enfrentarán este sábado desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, la última de la fase regular.

El equipo platense llega como líder de la Zona A con 28 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final. Sin embargo, no se conforma: si gana, se quedará con el primer lugar , lo que le garantizará la localía en los playoffs hasta las semifinales.

El conjunto viene de vencer a Unión de Santa Fe por 2-1, resultado que le permitió sellar su pasaje y llegar con tranquilidad a esta última jornada.

Platense, sin presión en el torneo local

Por su parte, Platense afronta el encuentro sin chances de meterse en la próxima fase. El equipo suma 16 puntos y quedó definitivamente fuera de la pelea tras perder 1-0 ante San Lorenzo en la fecha pasada.

De todos modos, el Calamar atraviesa un buen momento en el plano internacional. En la Copa Libertadores viene de lograr un valioso triunfo 2-1 frente a Independiente Santa Fe, resultado que lo posiciona bien en su grupo.

Foco dividido por la Copa

Ambos equipos tienen compromisos importantes en la semana por la Libertadores. Platense recibirá a Peñarol en un duelo clave, mientras que Estudiantes visitará a Cusco con la intención de seguir peleando por el liderazgo de su grupo.

El Pincha, además, viene de empatar 1-1 ante Flamengo, acumulando cinco puntos en el Grupo A.

Una fecha que define posiciones

La jornada 9 marcará el cierre de la fase regular del Apertura, tras el parate que se produjo semanas atrás por decisión de la AFA.

En ese contexto, Estudiantes buscará dar el último paso para terminar en lo más alto, mientras que Platense intentará despedirse con una buena imagen ante su gente.

Probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Mateo Mendia, Eugenio Raggio, Celías Ingenthron; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez, Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Joaquín Pereyra; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Alexis Castro; Facundo Farías, Brian Aguirre, Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Hora: 21.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Maximiliano Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Ciudad de Vicente López.