Instituto le ganó a Estudiantes (RC), pero se quedó afuera de los playoffs

Instituto necesitaba ganar por siete goles para desplazar a Unión de los playoffs pero no hubo milagro. Fue victoria 2-0 y no jugará los octavos de final

Instituto venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, por la última fecha del Torneo Apertura, como visitante. La Gloria, además del propio triunfo, también precisaba que el mismo sea por al menos, una diferencia de siete goles para clasificar a octavos, aunque estuvo lejos de ser una realidad.