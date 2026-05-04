Instituto venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, por la última fecha del Torneo Apertura, como visitante. La Gloria, además del propio triunfo, también precisaba que el mismo sea por al menos, una diferencia de siete goles para clasificar a octavos, aunque estuvo lejos de ser una realidad.
Instituto le ganó a Estudiantes (RC), pero se quedó afuera de los playoffs
Instituto necesitaba ganar por siete goles para desplazar a Unión de los playoffs pero no hubo milagro. Fue victoria 2-0 y no jugará los octavos de final
4 de mayo 2026 · 23:44hs
Jeremías Lázaro abrió la cuenta y Jhon Córdoba puso cifras definitivas para La Gloria, que se despidió del certamen nacional con un sabor agridulce. En el equipo local fue expulsado en la primera etapa Gabriel Alanis. La Gloria cerró el torneo sumando 21 puntos, mientras que elenco de Río Cuarto está en zona de descenso, sumando apenas cinco unidades.