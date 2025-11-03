Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

La FIFA confirmó las sanciones de un año para los argentinos Imanol Machuca y Facundo Garcés por la falsificación de documentos en la Selección de Malasia

La FIFA confirmó las sanciones contra los argentinos Imanol Machuca (ex-Unión) y Facundo Garcés (ex-Colón) , involucrados en el caso de falsificación de documentos presentados por la Federación de Malasia (FAM). La Comisión de Apelaciones ratificó la suspensión de un año y una multa de 2.000 francos suizos .

En paralelo, la FAM fue sancionada con un pago de 350.000 francos suizos por su responsabilidad directa en la maniobra.

El castigo de la FIFA: Machuca y Garcés, un año sin jugar

El conflicto estalló luego de que FIFA verificara que la federación malasia había utilizado documentación manipulada para habilitar a siete futbolistas —entre ellos los tres argentinos— a disputar el partido del 10 de junio de 2025 ante Vietnam, por la tercera ronda de las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027.

Entre las irregularidades detectadas, las autoridades determinaron que los certificados utilizados para acreditar vínculos familiares con Malasia contenían datos falsos sobre los lugares de nacimiento de abuelos y abuelas de los jugadores.

La investigación detalló que la abuela de Machuca no nació en Penang, sino en Roldán (Santa Fe); y que el abuelo de Garcés, Carlos Fernández, tampoco había nacido en Penang, sino en Villa María de la Selva, barrio de Santa Fe.

image

En el plano local, la situación complica particularmente a Imanol Machuca en Vélez, que está cedido por Fortaleza hasta fin de año. Mientras que el defensor, que se fue libre y peleado con Colón, ya fue borrado por Alavés, donde firmó por cuatro temporadas.