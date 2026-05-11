Gael Cardozo logró medalla de oro en Concepción del Uruguay

El santafesino Gael Cardozo de Velocidad y Resistencia se consagró en la prueba de lanzamiento de martillo en el 55º Campeonato Nacional U20 desarrollado en la provincia de Entre Ríos

La pista del CEF 3 Hugo La Nasa en Concepción del Uruguay fue escenario de la 55ª edición del Campeonato Nacional U20 de atletismo. Este fue el primer evento nacional que se realiza en este escenario de la provincia de Entre Ríos, aunque la pista ya fue sede de nacionales en las categorías mayores y menores. Hubo una amplia delegación de la Federación Santafesina de Atletismo, pero en lo que hace a los de nuestra capital, hay que destacar el primer puesto cosechado por Gael Cardozo en lanzamiento de martillo, y Agustina Wilhjelm, que fue tercera en los 200 metros.

El atleta santafesino Gael Cardozo de Velocidad y Resistencia se consagró campeón en la prueba de salto con martillo en la ciudad de Concepción del Uruguay, consolidándose como el atleta más destacado de su categoría. El santafesino de 19 años, entrenado por Cristian Aguirre y estudiantes de la carrera de Educación Física en el Isef de Santa Fe ocupó el primer puesto con una marca de 61.55. Venía de ser subcampeón provincial en Rosario con un registro de 50.77.

"A Gael lo entreno desde julio del año 2024. En ese segundo semestre, de lo que va de julio a diciembre, el logró el título de campeón argentino y subcampeón sudamericano en la categoría U18 en lanzamiento de martilló. El año pasado, en 2025, salió campeón argentino en la categoría U20, en el primer año" le dijo Cristian Aguirre, su entrenador a UNO Santa Fe.

El coach de Gael, quien recibe el apoyo de su papá y su mamá, cuyos corazones desbordan de gratitud, subrayó que "en 2025 participó en el Sudamericano que se hizo en Perú, y este año ahora acaba de ganar el Nacional U20, es su segundo año, y la idea es que él pueda llegar a ser la marca mínima que se pide para ir al mundial en Oregón de la categoría U20, siempre hablando del lanzamiento del martillo que se le pide 68 metros".

image El atleta santafesino de Velocidad y Resistencia hizo una marca de 61.55 en Concepción del Uruguay.

La santafesina Agustina Wilhjelm de Velocidad y Resistencia de 18 años, entrenada por el profesor Nicolás Camargo, se llevó la medalla de bronce, es decir ocupó la tercera posición en los 200 metros llanos con un registro de 25.39. En los 400 con vallas, la representante de Unión de Santa Fe, Paula Escudero, ocupó la undécima posición con 1.12.57, mientras que en la duodécima ubicación quedó la rosarina Delfina Suárez con 1.12.88.

Más detalles del Nacional U20 de atletismo

En lanzamiento de disco, Catalina Montaño de Atletas del Litoral, y entrenada por Gustavo Aguirre, ocupó la sexta posición con un registro de 32.44. En la prueba de salto en alto, Julia Bayo de Atletas del Litoral quedó en el puesto once con una marca de 1.50. En la posta de 4x400, la santafesina Agustina Wilhjelm, Elisa Muñoz de San Guillermo, Camila Villanova de Venado Tuerto y la rosarina Abril Candia fueron terceras con una marca de 4.09.02.

A nivel Federación Santafesina, Pía Cáceres de Suardi logró la medalla de oro en salto con garrocha al realizar una marca de 3.00 metros. En salto en largo, la rafaelina Valentina Okon ocupó la séptima posición con 5.04, mientras que Leonela López se llevó el segundo puesto en la marcha 5.000 metros con 26.32.64. La rosarina Paloma Feito se llevó el oro en los 100 con vallas al emplear una marca de 14.70. Otra rafaelina, Sofía Fregona, se quedó con el primer lugar en los 3.000 metros con obstáculos con 11.24.60.

image La santafesina Agustina Wilhjelm se llevó la medalla de bronce en los 200 metros.

El juvenil Germán Muñoz de San Guillermo, quien ganó los 400 metros llanos con 53.66, resultó uno de los valores más destacados del torneo en la provincia de Entre Ríos. El segundo lugar fue para el rosarino Lucas Vaudagna con 53.77. El rafaelino Francisco Fregona fue tercero en la marcha de 5.000 metros con una marca de 24.58.02.

Pietro Martina de San Guillermo logró la medalla de oro en salto con garrocha con una marca de 4.40. En lanzamiento de jabalina, Kevin Ávila de Velocidad y Resistencia quedó cuarto con una marca de 11.14. Bautista Simonetti quedó cuarto en los 200 metros con una marca de 22.85. En los 1500, el rosarino Iván Sánchez ocupó la cuarta posición con 4.05.26, y Bautista Simonetti fue tercero en los 400 metros con 51.47.