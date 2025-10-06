Uno Santa Fe | Ovación | FIFA

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA confirmó que los abuelos de Machuca y Garcés no nacieron en Malasia

La FIFA llegó a la confirmación que los abuelos de lo Imanol Machuca (ex-Unión) y Facundo Garcés (ex-Colón) no nacieron en Malasia y que hubo "falsificación". Serían suspendidos por un año.

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2025 · 17:48hs
Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA confirmó que los abuelos de Machuca y Garcés no nacieron en Malasia

La FIFA hizo pública una resolución que sacude al mundo del fútbol y salpica a jugadores con pasado en Colón y Unión. En el fallo de su Comisión Disciplinaria, certificó que los abuelos de Facundo Garcés (Alavés) e Imanol Machuca (Vélez) no nacieron en Malasia, como había presentado la Federación Malaya de Fútbol (FAM), sino en Argentina.

El documento confirma además la sanción de 12 meses de suspensión para ambos, quienes había sido convocados para representar a la Selección de Malasia con base en documentación que luego se comprobó como falsa.

Según la investigación, la FAM aportó el 20 de junio de 2025 certificados de nacimiento que indicaban que Carlos Rogelio Fernández, abuelo de Garcés, había nacido en Penang el 29 de mayo de 1930. Con esos papeles, la FIFA había dado luz verde en un primer momento a la posibilidad de que el santafesino jugara con Malasia, al cumplir con los requisitos reglamentarios.

Facundo Garcés.jpg
Garcés fue borrado ya en Alavés y está casi cantado que estará un año sin jugar.

Garcés fue borrado ya en Alavés y está casi cantado que estará un año sin jugar.

Sin embargo, la revisión posterior fue contundente: nació en Villa María Selva, Santa Fe. Desde la FIFA remarcaron que las autoridades malasias “nunca recibieron los certificados de nacimiento originales”, y concluyeron que los documentos presentados “han sido falsificados, en el sentido de que fueron manipulados para alterar el lugar de nacimiento que se indica en ellos”.

Machuca también cae en la investigación de la FIFA

La FIFA certificó que la abuela de Imanol Machuca, Concepción Agueda Alaniz, nació en la ciudad de Roldán, Santa Fe, y no en la ciudad de Penang, Malasia, como habían asegurado. Letal para el jugador, que quedaría suspendido también por un año sin jugar.

Imanol Machuca
Machuca va camino a ser suspendido también por un año tras la investigación de la FIFA.

Machuca va camino a ser suspendido también por un año tras la investigación de la FIFA.

La revelación abre un escándalo internacional que no solo afecta al jugador de Alavés y al de Vélez, sino también a la credibilidad de la Federación Malaya, que deberá responder por las maniobras que la dejaron en el centro de la polémica.

image
La certificaci&oacute;n de la FIFA sobre los abuelos de Garc&eacute;s y Machuca no nacieron en Malasia.

La certificación de la FIFA sobre los abuelos de Garcés y Machuca no nacieron en Malasia.

FIFA Imanol Machuca Facundo Garcés
