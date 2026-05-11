Pampas y Tarucas cierran la fecha 11 en el CASI de Buenos Aires

El capítulo 11 del Súper Rugby Américas llegará a su fin con el choque entre Pampas y Tarucas en San Isidro. Peñarol se impuso a Cobras en San Pablo

Pampas viene de caer ante Capibaras en el Hipódromo de Rosario y va por la recuperación.

El certamen continental llega a instancias decisivas y todos los partidos toman toman protagonismo de cara las últimas jornadas de la temporada regular. En la presente jornada de lunes desde las 20, Pampas y Tarucas serán los encargados de culminar la undécima fecha en el Club Atlético de San Isidro . La fecha se abrió el viernes pasado con la victoria de Capibaras sobre Yacaré en Santa Fe Rugby, y siguió con la victoria de Dogos sobre Selknam en Chile, y de Peñarol ante Cobras en San Pablo.

La franquicia de Buenos Aires llega tras dos derrotas consecutivas y sabe que una victoria con punto bonus le alcanza para sellar su clasificación a semifinales. Por el otro lado, el conjunto dirigido por Álvaro Galindo viene de cuatro caídas en final y necesita un triunfo que lo ilusione con meterse entre los cuatro semifinalistas. El referee del partido será el rosarino Damián Schneider, mientras que el correntino Federico Solari y el bonaerense Simón Larrubia serán sus asistentes. El duelo será transmitido por ESPN y Disney+.

Juan Manuel Leguizamón, head coach de Pampas, realizará cinco cambios en la formación titular en relación al último encuentro. En cuanto a los forwards, cuatro serán las modificaciones ya que Francisco Lusarreta, Augusto Cabano Wall, Francisco Sluga y Lucas Moresco ingresarán en lugar de Ignacio Bottazzini, Rodrigo Fernández Criado, Marcelo Toledo y Juan Pedro Bernasconi, respectivamente. Con respecto a la línea de backs, el único cambio será el de Bautista Farisé por Felipe Ledesma.

Pampas alistará a: 1. Matías Medrano, 2. Francisco Lusarreta, 3. Marcos Camerlinckx, 4. Augusto Cabano Wall, 5. Francisco Sluga, 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli, 8. Lucas Moresco, 9. Lucas Marguery (C), 10. Estanislao Renthel, 11. Jerónimo Ulloa, 12. Bautista Farise, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade.

Por su parte, Tarucas, lo hará con: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderoni, 3. Francisco Moreno, 4. Joaquín Aguilar, 5. Luciano Asevedo, 6. Facundo Cardozo, 7. Agustín Sarelli, 8. Thiago Sbrocco, 9. Estanislao Pregot, 10. Stefano Ferro, 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofán, 13. Matías Orlando (C), 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde.

Por otro lado, Peñarol venció 35-12 a Cobras Brasil en el estadio Nicolau Alayon, San Pablo, por la fecha 11 del Súper Rugby Américas y sigue con posibilidades de avanzar a las semifinales del torneo.El equipo uruguayo llegaba a tierras brasileñas con el objetivo de conseguir una victoria con bonus que lo haga sostener la esperanza de revalidar el título conseguido en 2025. El primer tiempo fue mejor para Peñarol con fuertes formaciones y lastimando a la defensa rival en cada situación. De tal manera que se fueron al descanso 35-0 arriba con un alto dominio durante toda la primera mitad.

image Peñarol derrotó 35-12 a Cobras Brasil de visitante y continúa con chances de clasificar.

Ya con el bonus en el bolsillo, Peñarol se relajó en el segundo tiempo y dejó de disputar con la misma ambición cada pelota, lo que permitió que Cobras Brasil crezca en la cancha. Los locales fueron a buscar el partido a pesar del resultado adverso y lograron descontar en dos ocasiones. De esta manera, decoraron un tanteador que finalizó 35-12.

Súper Rugby Américas

-Resultados 11° fecha:

Capibaras 53. Yacaré XV 21

Selknam 28. Dogos XV 35

Cobras 12. Peñarol 35

Lunes 11/5: Pampas vs. Tarucas

-Posiciones: Dogos 46; Capibaras 40, Pampas 38, Selknam 33, Peñarol 27, Tarucas 24, Yacaré XV 13, Cobras de Brasil 10.

Próxima fecha

Viernes 22/5: Pampas vs. Cobras

Viernes 22/5: Peñarol vs. Dogos XV

Sábado 23/5: Capibaras vs. Selknam

Sábado 23/5: Tarucas vs. Yacaré XV