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Sanjustino y Colón de San Justo pasaron de ronda en la Copa Santa Fe

El Matador y el Conquistador se impusieron en las revanchas de la primera fase de la Copa Santa Fe de fútbol al dejar en el camino a Lllambi Campbell y Sarmiento de Margarita

Ovación

Por Ovación

11 de mayo 2026 · 10:03hs
Primera fase adentro para Sanjustino que se impuso 3 a 0 a Polideportivo de Llambi Campbell.

Primera fase adentro para Sanjustino que se impuso 3 a 0 a Polideportivo de Llambi Campbell.

Comenzaron a definirse los clasificados a la segunda etapa de la Copa Santa Fe de fútbol masculino que organiza la Federación Santafesina de Fútbol. Sanjustino y Colón de San Justo ganaron sus respectivos compromisos y sacaron boleto a la próxima instancia de la competencia provincial. El Matador eliminó al duro Polideportivo de Llambi Campbell, y el Conquistador hizo lo propio con Sarmiento de Margarita. Ahora en segunda fase, el verdiblanco se cruzará con Irigoyense, y el rojiblanco enfrentará a Central San Carlos.

Sanjustino y Colón (SJ) continúan en Copa Santa Fe

Finalizó la primera etapa de la Copa Santa Fe en el cual los dos representantes de la Liga Santafesina con el pasaje a la segunda fase de Colón de San Justo y Sanjustino. En el estadio Mercedes Alesso de Bieler y por la Vuelta de la ronda inicial del certamen provincial, Colón de San Justo le ganó 4 a 1 al Centro Social Sarmiento de Margarita y se quedó con la serie tras un resultado global de 6 a 3.

Los goles para el equipo de Mauricio Chiementín los convirtieron Osvaldo Arroyo, Diego Pariani, Maximiliano Osurak y Lautaro Fagioli. En la siguiente ronda el Conquistador se enfrentará al ganador de Central San Carlos (ganó 4 a 1 en la Ida) y Jorge Newbery de Gálvez. En caso de continuar en carrera, el cuadro rojo y blanco deberá enfrentar a Ciclón Racing en tercera ronda.

En la tercera etapa se sumarán a jugar Náutico El Quillá, Ciclón Racing, Brown de San Vicente, Atlético Rafaela, Leones de Rosario, Sportivo Atlético Club de Las Parejas, Central Córdoba de Rosario, Argentino de Rosario ó Unión de Arroyo Seco, Deportivo Godeken y Centenario de San José de la Esquina.

Por otra parte, en el estadio 9 de Julio, Sanjustino derrotó por 3 a 0 al Polideportivo Llambi Campbell como visitante y accedió a la segunda fase de la Copa Santa Fe. Los goles fueron conseguidos por Jonatan Tarquini, Lorenzo González y Alejo Macellari para que Sanjustino cierre el global 4 a 0.

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Colón de San Justo goleó 4 a 1 a Sarmiento y consiguió el pase a la siguiente ronda de la Copa Santa Fe.

Colón de San Justo goleó 4 a 1 a Sarmiento y consiguió el pase a la siguiente ronda de la Copa Santa Fe.

Tras un primer tiempo reñido, en el complemento fue todo para el Matador que deberá enfrentar a Irigoyense en el próximo capítulo de esta certamen. El Matador con goles de Jonatan Tarquini, Lorenzo González y Alejo Macellari goleó al representante de la Liga Paivense bajo el arbitraje de Jesuán Nicola de la Liga Esperancina.

Resultados Primera Etapa Copa Santa Fe

Romang FC 3- Villa Guillermina 1 (3-1)

Huracán de Villa Ocampo 6-Atlético y Tiro 2 (7-3)

Unión San Guillermo 3-Libertad de Sunchales 1 (3-2)

Ferrocarril Santa Fe de Vera 0-Atlético Tostado 0 (0-2)

Central San Carlos 2-Jorge Newbery de Gálvez 1 (6-2)

Colón de San Justo 4- Sarmiento de Margarita 1 (6-3)

Irigoyense 2- Polideportivo Videla 1 (6-2)

Polideportivo Llambi Campbell 0-Sanjustino 3 (0-4)

Los cruces de la Segunda Etapa

Romang FC vs. Huracán de Villa Ocampo

Unión Cultural de San Guillermo vs. Atlético Tostado

Central San Carlos vs. Colón de San Justo

Irigoyense vs. Sanjustino

Ferrocarril del Estado de Rafaela vs. Sportivo Suardi

Atlético San Jorge vs. Atlético Carcarañá

Club Maciel vs. Timbuense

Central Argentino de Fighiera vs. Empalme Central

Sanjustino Colón de San Justo Copa Santa Fe
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